les utilisateurs abandonnent Telegram et WhatsApp

À ce jour, le paradis des amoureux de la vie privée a été configuré dans Telegram après la découverte de l’espionnage WhatsApp, mais maintenant il y a signal, une nouvelle application pour Android, iOS et PC (Windows, Linux et macOS) qui promet intimité totale.

Une affirmation similaire n’est pas subjective mais dictée par les considérations d’un des meilleurs experts du secteur de la sécurité et d’une équipe de grands connaisseurs de la cryptographie et de l’anonymat en ligne. Edward Snowdenpour commencer, il la conseille hors de tout doute raisonnable. Voici ce que c’est.

Signal vole les clients de Telegram et WhatsApp: c’est la nouvelle application parfaite pour communiquer en toute confidentialité

Les utilisateurs androïde et iOS ils ont pu compter sur la popularité de WhatsApp et le fait que Telegram est le nouveau paradis pour ceux qui ont l’intention de partager des pensées et du contenu de manière indiscrète. En Italie, l’emprise des associations du secteur de l’édition se resserre contre Telegram après avoir avancé l’hypothèse de fermeture de l’application. Conscients des iniquités de Facebook au sujet du traitement des données, beaucoup pensent qu’il doit y avoir une alternative sûre valable qui se matérialise aujourd’hui avec la naissance de Signal Android et iOS. Il existe également pour les ordinateurs en compatibilité avec tous les systèmes d’exploitation disponibles aujourd’hui.

Il s’agit d’une application qui reproduit les fonctionnalités des précédentes en ajoutant une couche de sécurité supplémentaire importante. Il y a le chats secrets en amont du système. Par rapport à Telegram, en fait, chaque message est crypté à la source, bloquant ainsi les pirates. Il en va de même pour appel et appels vidéo avec cryptage audio et vidéo.

Les systèmes de partage classiques ne manquent pas pour diffuser des photos, du son, des notes vocales et des vidéos sans se soucier des attaques de l’homme du milieu. la politique de non-journalisation de l’entreprise est promue par les meilleurs experts de l’industrie. Sans aucun doute, une alternative valable aux propositions les plus célèbres. Vaut vraiment la peine d’essayer.