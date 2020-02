les utilisateurs choisissent Very Mobile après des promesses non tenues

Prédictions pour iliad que l’opérateur le plus choisi de 2020 semble pouvoir renverser en faveur de Très mobile après la déception manifeste pour les disparus service promis par la société française. Certes, l’opérateur a bouleversé et révolutionné le monde des offres, mais certains abonnés avec SIM rechargeable ne vont pas avoir de promesses non tenues qui font sensation.

Iliad: maintenant le favori est Very Mobile après les dernières nouvelles

Actuellement, environ 4 millions d’utilisateurs aiment surfer sur le Web avec le Giga 50 et tous les services gratuits qui y sont liés. Il ne coûte que 7,99 euros par mois et fournit un véritable tout illimité pour toujours comme indiqué dans le contrat. Aucune augmentation de prix ou changement de forfait négatif. Récemment, même les gigaoctets à utiliser à l’étranger ont augmenté. De toute façon il y a un problème grave mis en lumière par les opinions de certains utilisateurs.

Près de deux ans après sa première apparition, l’absence de applications officielles pour Android et iOS. Les utilisateurs n’ont aucun moyen de compter le trafic de données résiduel ou de connaître l’état du crédit et de l’offre, sauf en consultant l’espace personnel approprié via le Web.

Jusqu’à il n’y a pas longtemps, il était possible de s’appuyer sur certaines applications tampons entrevues pour les utilisateurs du robot vert dans le Google Play Store. Maintenant, ils sont partis et tout est malheureusement revenu comme avant. Cela a provoqué pas mal de mauvaise humeur et beaucoup ont décidé de s’orienter maintenant vers la concurrence du nouveau Very Mobile virtuel qui risque sérieusement de donner du fil à retordre au Français avec son nouvelle offre à partir de seulement 4,99 euros par mois tout compris.