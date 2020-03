les utilisateurs copient des cartes dans des comptes de chèques vides

la vérification des comptes des utilisateurs sont gravement menacés en raison du nouveau mécanisme mis en place par les criminels, en passant par le soi-disant SIM cloné. Portez toujours une attention particulière aux informations que vous partagez chaque jour sur les réseaux sociaux, en vous rappelant qu’elles pourraient également être utilisées contre vous de manière malveillante.

C’est à partir d’ici que le mécanisme mis en place par les criminels démarre, tout d’abord ils en collectent plus données tamisage possible à travers les réseaux sociaux et divers sites; à ce stade, transmettre une demande de Remplacement de la carte SIM à l’opérateur téléphonique de référence, afin d’avoir alors en main votre numéro de téléphone, sur lequel est envoyé le code d’accès à la banque à domicile de l’établissement bancaire.

Carte SIM clonée: les risques liés à la vérification des comptes sont réels

Plus est fait maintenant, mais il est toujours possible d’éviter une situation vraiment désagréable, la présence d’un PIN principale appliquée sur votre profil de compte courant. Pour l’obtenir, le criminel met en place le deuxième partie du plan, correspondant à l’envoi d’un e-mail de la part de phishing; prétendre que la société de référence tentera de vous inciter à appuyer sur un lien interne, avec la promesse de réactiver le compte ou de changer le mot de passe suite à une tentative de fraude.

Le site auquel vous vous connecterez apparaîtra commeoriginal, mais sera en fait complètement différent, entièrement géré par les criminels; toutes les données saisies catalogués par le criminel, pour être ensuite utilisé à des fins autres que licites. Le mécanisme de SIM cloné a déjà touché de nombreux utilisateurs, faites attention.