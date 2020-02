Les utilisateurs d’AMD Radeon RX 5000 trouvent trop de pannes de pilotes

Les conducteurs ont souvent été présentés comme le tendon d’Achille de AMD, et il semble que des mois après le lancement de la gamme RX 5000, les utilisateurs de Windows continuent de rencontrer des problèmes graphiques, malgré le fait que la société de Sunnyvale a introduit des améliorations et des correctifs dans son logiciel Adrenalin.

Pour ceux qui sont perdus, la ligne graphique AMD Radeon RX 5000 est basée sur l’architecture Navi et a commencé à être lancée en juillet 2019. Après plus de six mois, on pourrait penser que l’entreprise a déjà suffisamment débogué son pilotes, mais dans Reddit, il existe plusieurs rapports sur les échecs que les utilisateurs rencontrent avec leurs graphiques Navi.

Le défaut avec lequel la plupart des utilisateurs trouvent est l’écran noir, ce qui, selon les utilisateurs, se produit surtout lorsqu’ils jouent ou pendant l’installation du pilote. La première situation se produit en raison d’un blocage du contrôleur qui ne provoque pas le redémarrage du PC, ce qui doit également être fait pour résoudre le problème, tandis que la seconde se produit en raison d’une installation défectueuse du contrôleur, ce qui signifie que les utilisateurs ils doivent nettoyer toutes les entrées existantes de l’installation du pilote à l’aide d’un outil tel que DDU (Display Driver Uninstaller), réinstaller les pilotes et espérer que cela ne se reproduise plus.

D’autres propositions ont consisté à désactiver l’accélération matérielle et à désactiver ou désinstaller des applications tierces, mais ces solutions n’ont fonctionné que pour quelques-unes. AMD a ensuite annoncé qu’il avait corrigé le bug de l’écran noir, mais il semble que les correctifs n’aient pas été entièrement résolus en affichant les plaintes des utilisateurs.

L’écran noir n’est pas le seul problème qu’AMD a apparemment sur la table, car d’autres utilisateurs ont signalé des problèmes d’écran rose et vert qui pourraient répondre à un problème de surchauffe de la mémoire, étant la cause de l’inclusion d’un mauvais refroidissement par des fabricants tiers (AIB). D’autres problèmes rencontrés sont le scintillement, le downclocking et la limitation dans le GPU en raison de pannes de profil de ventilateur, de plantages totaux et de bégaiement.

Bien que AMD ait beaucoup tracé ces derniers temps dans les processeurs, sa situation en GPU est devenue quelque peu délicate avant la grande domination de NVIDIA ces dernières années. Cela laisse la société Sunnyvale sans grande marge d’erreur, en plus de la forcer à prendre en compte le rapport qualité / prix de ses produits si elle souhaite élargir son écart sur le marché.