Les utilisateurs d’Android peuvent désormais profiter d’une fonctionnalité exceptionnelle que les utilisateurs d’iPhone apprécient depuis des années – .

Alors que les amateurs d’Android et de PC parlent souvent de manière dédaigneuse des dangers d’être coincés dans l’écosystème d’Apple, l’intégration étroite entre les différents produits et services d’Apple ne sert qu’à améliorer l’expérience globale de l’utilisateur. Par exemple, le fait de pouvoir envoyer facilement du texte à partir de votre Mac ou d’envoyer facilement de gros fichiers via AirDrop ne sont que deux exemples de la façon dont vivre dans l’écosystème Apple peut vous faciliter la vie.

Un autre exemple concerne la possibilité de passer et de recevoir des appels téléphoniques directement depuis votre Mac. Initialement introduits en 2014 lorsque Apple a déployé OS X Yosemite et iOS 8, les utilisateurs de Mac ont depuis longtemps pu parler au téléphone directement via leur ordinateur. Cela peut ne pas sembler énorme, mais c’est certainement quelque chose que vous appréciez une fois que vous en profitez pour la première fois.

Maintenant, si vous êtes un grand fan de Windows et d’Android, la bonne nouvelle est que bon nombre des meilleures fonctionnalités d’iOS et de Mac progressent lentement mais sûrement vers le côté obscur. Le prochain Galaxy S20, par exemple, comprendra une nouvelle fonctionnalité AirDrop appelée Quick Share.

Autre exemple, la possibilité pour les utilisateurs d’Android de passer et de recevoir des appels téléphoniques depuis leur ordinateur Windows 10 a récemment été introduite via une nouvelle mise à jour. Alors que la possibilité de recevoir des appels via l’application de bureau «Votre téléphone» était auparavant disponible pour certains appareils Samsung, la nouvelle mise à jour introduit la compatibilité pour tout appareil Android exécutant Android 7.0 Nougat ou supérieur.

La mise à jour semble se dérouler lentement mais sûrement, vous devrez donc peut-être attendre quelques jours avant de pouvoir en profiter.

Remarques sur AndroidPolice:

Pour que tout cela fonctionne, vous aurez probablement besoin de l’application Microsoft Your Phone Companion du Play Store sur le téléphone. Côté PC, vous aurez besoin de l’application de bureau Votre téléphone correspondante pour établir la connexion.

C’est un peu plus un processus complexe que ce que vous trouverez du côté Mac / iOS de l’équation, mais c’est certainement un pas dans la bonne direction.

Source de l’image: MarinaMonroe

