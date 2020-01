«Les utilisateurs d’Apple sont un culte» est un argument fatigué qui masque de vrais problèmes

Dans son récent article, “ Contre le culte d’Apple ”, l’écrivain et défenseur des droits numériques Cory Doctorow a plaidé en faveur de l’inclusion d’Apple sur “ The Evil List ”, la liste de Slate des 30 pires entreprises de la technologie. Dans la pièce, Doctorow détaille l’histoire d’Apple de la lutte contre la législation sur le “ droit de réparer ”, son verrouillage de l’écosystème d’applications iOS, sa, pour le dire généreusement, son histoire confuse avec la Chine, et plus encore. Ce sont tous d’excellents points (bien que j’ai un certain nombre de problèmes avec la façon dont Doctorow choisit de caractériser certains d’entre eux).

Mais son argument général est solide: Apple n’est pas votre ami. C’est vrai. Mais il semble que Doctorow pense qu’Apple obtient un laissez-passer que les autres sociétés n’ont pas parce qu’il a ses clients captivés, comme un culte, sur l’autel du dernier iPhone brillant. Extrait de «Against the Cult of Apple»:

Cette exemption générale de contrôle – Slate’s Evil List, dans laquelle l’entreprise se classe n ° 6, compte comme le rare correctif à la sagesse conventionnelle – n’est pas nouvelle. Le “culte de Mac” unironic d’Apple a longtemps été un atout majeur hors bilan pour l’entreprise, qui a réussi l’astuce apparemment impossible de faire en sorte que ses clients se sentent comme une minorité opprimée dans leur décision de dépenser de l’argent pour des produits fabriqués par l’une des entreprises les plus rentables de la planète.

Honnêtement … ça fait un petit moment que je l’ai entendu. Un culte, je veux dire. Apple a vendu bien plus d’un milliard d’iPhones, donc je dirais que c’est plus comme une religion, mais je comprends. L’idée qu’Apple inspire une fidélité inébranlable à ses clients n’a jamais été vraie que pour un petit contingent de clients, bien que vocal. Idem pour ceux qui pensent être une sorte de «minorité opprimée». Des millions de personnes achètent de nouveaux produits Apple chaque année, des iPhones aux MacBooks et, au moins de tout ce dont j’ai été témoin, ils ne le font pas parce que cela leur donne l’impression d’être dans un club spécial ou parce qu’ils sont distraits par un objet brillant. Ils le font pour une raison beaucoup plus simple: ils pensent que les produits Apple sont bons.

Apple a peut-être trébuché ces dernières années en ce qui concerne la qualité de certaines de ses versions logicielles, mais pour tant de gens, les produits Apple fonctionnent toujours. De plus, ces produits sont familiers: un iPhone est un iPhone est un iPhone. Quels que soient les nouveaux cloches et sifflets dont ils disposent, chaque nouvel iPhone se comporte essentiellement comme un ancien, juste plus vite et avec quelques astuces supplémentaires. Cela ne peut pas toujours être dit pour chaque nouvel appareil Android ou ordinateur portable Windows. Il y a une certaine cohérence dans les produits Apple que les gens trouvent réconfortants. Et tandis que les gens éprouvent toujours des problèmes avec leurs iPhones ou MacBooks, pour beaucoup, quelques points douloureux en valent la peine pour la qualité globale de l’expérience.

Il est certainement juste de critiquer Apple. Les entreprises d’un milliard et plus de dollars n’ont besoin d’aucune défense de moi ou de quiconque. Mais peindre ses clients comme des sectateurs confus est, et a toujours été, un argument paresseux qui ne fait de bien à personne. C’est, en fait, une façon de radier les gens, ce qui permet aussi de les décharger de la responsabilité des choix qu’ils font.

Et si vous, comme Doctorow (et moi, franchement), avez des problèmes avec, par exemple, la position d’Apple sur le droit de réparer, ou sa relation avec la Chine, ou la nature fermée de l’écosystème logiciel iOS, alors vous devez regarder son les clients aussi. Parce que le comportement d’Apple est de sa propre responsabilité, oui, mais c’est aussi le nôtre, les clients qui permettent à Apple de faire ces choix.

Une entreprise va toujours agir dans son propre intérêt et celui de ses actionnaires – c’est ce que font les entreprises. Cela n’excuse pas un mauvais comportement, mais cela devrait vous donner une idée de ce à quoi vous attendre. Donc, si nous voulons qu’Apple (ou n’importe quelle entreprise, vraiment) change pour le mieux, nous devons indiquer clairement, en tant que clients, qu’il est dans l’intérêt de l’entreprise de changer pour le mieux.

C’est probablement plus facile à faire avec Apple que beaucoup d’autres sociétés. Apple est toujours l’une des rares grandes entreprises technologiques à publier des rapports sur la responsabilité des fournisseurs, détaillant les conditions des travailleurs et l’impact environnemental de sa propre chaîne d’approvisionnement, ainsi que des rapports d’impact environnemental facilement disponibles. En tant qu’entité, l’entreprise pense à long terme et il est déjà déterminé que l’application de normes plus élevées de la part des fournisseurs et une utilisation plus propre de l’énergie sont dans son meilleur intérêt, ce que d’autres grandes entreprises ont encore du mal à faire. Donc, s’il peut être convaincu qu’une position plus stricte sur la Chine, ou des écosystèmes logiciels ou matériels plus ouverts sont à son avantage à long terme, alors il y a une chance que nous voyons ces choses se produire.

Choisir une marque à soutenir, y compris Apple, revient parfois à essayer de faire le meilleur mauvais choix. De la collecte de données, aux cultures d’entreprise toxiques, aux chaînes d’approvisionnement d’exploitation; tout cela peut sembler un vrai gâchis auquel vous ne pouvez rien faire. Mais exercer une pression suffisante – une pression réelle – qu’il s’agisse d’un boycott à part entière ou de l’adoption d’une législation, peut avoir un impact en faisant d’Apple, et des entreprises comme lui, de meilleurs acteurs pour tout le monde partout.

Ainsi, au lieu d’appeler les fans d’Apple des “sectateurs” avec une fidélité aveugle et dédaigneux envers des millions (voire des milliards) de personnes, il est peut-être temps de voir comment nous pouvons faire pression sur la “Evil List” des entreprises, Apple et. al, à faire la bonne chose en leur faisant voir qu’il est dans leur intérêt d’écouter ce que nous avons à dire.

