Les utilisateurs de Metacritic classent les meilleurs jeux de la décennie 2010

Maintenant que nous sommes entrés dans une nouvelle décennie, nous pouvons en toute sécurité revenir sur la dernière: les hauts, les bas, les franchises médiatiques opposées dans une bataille royale de dix ans pour notre amour et nos applaudissements. Le site partenaire de GameSpot, Metacritic, a récemment mené son sondage auprès des meilleurs jeux de 2019, mais a également tabulé les votes sur les meilleurs jeux de la décennie. Les résultats sont un who’s who des chefs-d’œuvre.

The Last of Us a pris la première place et le développeur Naughty Dog a accepté l’honneur avec bonne grâce dans un tweet. Il a plus que doublé les mentions du finisseur en deuxième place, The Legend of Zelda: Breath of the Wild. The Witcher 3: Wild Hunt a terminé troisième.

Quelques autres schémas notables émergent dans les dix premiers. Bloodborne et Dark Souls font tous deux leur apparition sur la liste, reflétant à quel point le genre “Soulsborne” a eu un impact sur la dernière décennie. Rockstar bascule également deux places sur la liste, avec GTA 5 et Red Dead Redemption 2. Vous pouvez consulter la liste complète ci-dessous, ainsi que le classement 2019.

La fonctionnalité Metacritic affiche également des sondages d’utilisateurs sur d’autres formes de médias comme les films, les émissions de télévision et la musique, alors vérifiez-les si vous avez également besoin de recommandations.

Les meilleurs jeux Metacritic votés par les utilisateurs de la décennie

The Last of UsThe Legend of Zelda: Breath of the WildThe Witcher 3: Wild HuntRed Dead Redemption 2Mass Effect 2BloodborneThe Elder Scrolls V: SkyrimGod of WarGrand Theft Auto VDark Souls

Meilleurs jeux Metacritic votés par les utilisateurs de 2019

Resident Evil 2

Sekiro: Shadows Die TwiceÉchouage de la mortFire Emblem: Three HousesStar Wars Jedi: Fallen OrderThe Outer WorldsControlDevil May Cry 5Luigi’s Mansion 3Pokemon Sword / ShieldDisco ElysiumSuper Mario Maker 2Call of Duty: Modern WarfareChaîne d’AstralKingdom Hearts 3

Taille: 640 × 360480 × 270

Vous voulez que nous nous souvenions de ce paramètre pour tous vos appareils?

Inscrivez-vous ou connectez-vous maintenant!

Veuillez utiliser un navigateur compatible vidéo html5 pour regarder des vidéos.

Cette vidéo a un format de fichier non valide.

Désolé, mais vous ne pouvez pas accéder à ce contenu!

Veuillez entrer votre date de naissance pour voir cette vidéo

JanuaryFebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember12345678910111213141516171819202122232425262728293031Year2020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993199219911990198919881987198619851984198319821981198019791978197719761975197419731972197119701969196819671966196519641963196219611960195919581957195619551954195319521951195019491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930192919281927192619251924192319221921192019191918191719161915191419131912191119101909190819071906190519041903190219011900

En cliquant sur «entrer», vous acceptez les conditions de GameSpot



Conditions d’utilisation et

Politique de confidentialité

entrer

À l’affiche: Jeu de l’année 2019 | Sekiro: Shadows Die Twice