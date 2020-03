les utilisateurs en colère de perdre tout l’argent

Les utilisateurs american express sont rien de moins en colère après avoir participé à la fraude qui a vidé tout l’argent du compte courant. Les voyous n’ont pas scrupule à exploiter la bonne réputation de Bureau de poste italien dépenser indûment tout l’argent des affiliés au groupe. Les contribuables demandent une explication mais la société n’a aucun blâme. Voici ce qui s’est passé pendant ces heures.

PostePay: escroquerie mortelle pour les clients qui perdent de l’argent sur leur compte

On parle de phishing, une récurrence presque périodique et cyclique pour ceux qui ont un compte courant ouvert à la poste ou dans les banques italiennes. Après l’explosion de l’affaire Unicredit (de concert à SanPaolo et BNL), la société postale italienne historique est également remise en cause pour la e-mail frauduleux. L’expéditeur signe lui-même Poste Italiane lance une alarme inquiétante qui décrit une hypothétique bloc de papier pour non-respect du statut de mise à jour des données demandé.

Le fait est que le courrier dangereux comprend l’habituel comme pièce jointe lien contrefait qui fait référence à un site copié directement depuis le portail officiel de l’entreprise. Les graphismes et la disposition des éléments suggèrent que vous êtes devant le site officiel mais en réalité c’est un faux convenablement tanné pour tromper même les plus cyniques des utilisateurs.

On finit par donner données sensibles et mot de passe pour accéder au compte courant. Le résultat est facile à dire: compte vidé et solde dégagé pour ceux qui en tombent amoureux. Les recommandations habituelles s’appliquent:

méfiez-vous des menaces ou des demandes d’informations personnelles par e-mail ou SMS

demande de contact avec le bureau Poste Italiane

signaler l’incident aux autorités compétentes

supprimer le message sans le transmettre à vos amis et votre famille

Ceci en raison du fait que toute communication (ordinaire ou extraordinaire) ne passe pas par les boîtes aux lettres communes mais a lieu dans la zone protégée après la connexion au service.