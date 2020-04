les utilisateurs le préfèrent à l’électrique, c’est pourquoi

la moteur diesel il est toujours préféré par la majorité des consommateurs de notre pays à l’électrique, les raisons qui conduisent à une telle décision sont multiples et, si cela nous intéresse, nous pouvons les résumer dans une simple liste à puces.

La pollution atmosphérique a malheureusement atteint des niveaux inimaginables pour dire le moins jusqu’à il y a quelques années, les PM2,5 et PM10 infestent le monde entier et, enfin, même les entreprises du secteur se rendent compte qu’elles doivent faire quelque chose pour essayer de réduire à la plupart des émissions. L’avenir devoiture est certainement représenté par voitures électriques, juste pour le zéro émission garantie dans leur utilisation (même si le problème de pollution n’est pas uniquement lié à ce qui précède); de nos jours, cependant, les utilisateurs préfèrent diesel, voici une série des raisons les plus courantes.

Diesel vs électrique: voici les raisons qui poussent les utilisateurs

capacité batterie – l’un des plus gros problèmes est la capacité de la batterie, sans doute trop petite par rapport au réservoir d’une voiture diesel.

propagation des bornes de recharge – les stations-service étant plus répandues sur le territoire national, l’utilisateur n’aime pas avoir à prévoir de faire le plein ou à voyager avant même de partir.

Temps de charge (ou ravitaillement) – en vous connectant au point précédent, une fois que vous vous êtes arrêté chez le distributeur, bien que de grands pas en avant aient été faits sous ce point de vue, les délais d’attente sont encore trop longs.

prix d’achat – les derniers modèles sont certainement moins chers, au moins que par le passé, mais sont toujours plus chers que diesel.