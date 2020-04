les utilisateurs peuvent compter sur 2 promotions, à partir de 4,99 €

Personne n’aurait pu imaginer qu’un nouvel opérateur puisse rapidement prendre le contrôle de la situation de la téléphonie mobile italienne. C’est ce qui a été fait par iliad au cours de ces deux premières années d’activité en Italie, avec des offres désormais largement diffusées.

Le prestataire qui vient de France mais qui s’impose aujourd’hui comme un manager italien à tous égards et actuellement en quatrième position. Ses utilisateurs au-delà 5 millions, lui permettent d’avoir cette position privilégiée, directement derrière les grandes entreprises qui ont toujours traité de la téléphonie mobile et au-delà. Pour le moment, cependant, Iliad veut également se défendre, étant donné que les sociétés rivales préparent campagnes promotionnelles pour récupérer des utilisateurs.

Iliad, sur le site officiel il y a deux promotions de longue date: voici les solutions à partir de 4,99 et 6,99 euros par mois

Le monde Iliad est actuellement l’un des plus pris en compte, compte tenu des promotions à un prix aussi bas. Sur le site officiel, cependant, il y en a deux autres, qui auraient disparu dans le vide par de nombreux utilisateurs. Quiconque souhaite changer d’opérateur à ce stade peut en effet se référer à Voix seulement et à Giga 40.

Ce sont deux offres qui ont quelque chose en commun, mais qui changent de prix et de connexion de données. En fait, le premier n’a pas de connexion Internet, tandis que le second comprend 40 gig en 4G pour surfer sur le web. Les deux ont alors minutes et SMS illimités envers tout le monde. Les prix sont respectivement 4,99 et 6,99 € par mois.