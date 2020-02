les utilisateurs se retrouvent avec leur compte courant vidé

La dernière frontière de escroqueries passe par le mécanisme de SIM cloné, de cette façon, les utilisateurs se retrouvent avec le compte courant complètement séché, sans même s’en rendre compte. la risque c’est réel, faites très attention à chaque e-mail que vous recevez.

Pour soutenir le très commun phishing lié aux cartes rechargeables american express, les utilisateurs se sont récemment retrouvés avec SIM cloné, grâce auquel les criminels parviennent également à accéder au compte courant. Le mécanisme activé pour atteindre l’objectif fixé présente des contours quasi diaboliques, tout d’abord, autant d’informations que possible sont collectées en exploitant les profils des réseaux sociaux et des différents sites Internet auxquels l’utilisateur s’est abonné; le passage est fondamental, comme on le présente ensuite demande pour remplacer la carte SIM à l’opérateur téléphonique (pour lequel vous avez besoin de beaucoup d’informations).

SIM cloné: voici comment fonctionne l’arnaque

Au moment où le criminel se retrouve avec la carte SIM entre ses mains, il peut demander à l’établissement de crédit de changer son mot de passe (en fait, il a récemment accédé au compte courant en utilisant un numéro de téléphone). Dans le cas où ils ne réussiraient pas après ce processus, ils essaieront alors de voler la mot de passe profitant de ce qui précède phishing; consistant à envoyer un message électronique fictif, avec un lien direct attaché à un site Web qui il semble être l’original, mais qui est en fait géré par les criminels.

la SIM cloné il s’agit d’un problème qui a considérablement augmenté au cours des derniers mois, c’est pourquoi nous vous recommandons de prêter attention à chaque tentative et à chaque message électronique que vous recevrez.