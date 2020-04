les utilisateurs sont maintenant fatigués et s’en vont pour une raison

La situation n’aide certainement pas, mais une application comme WhatsApp ne peut être utile que pendant une telle période d’urgence. En fait, les gens sont ravis de disposer d’une telle application qui permet à tout le monde de rester en contact malgré la distance forcée.

Cela fait environ 10 ans maintenant que la plate-forme de couleur verte bien connue permet aux utilisateurs d’avoir beaucoup plus d’options que les anciennes et les simples SMS. À l’heure actuelle, cependant, quelqu’un mettrait en évidence des problèmes que tout le monde connaît depuis un certain temps. Ce sont les habituels escroqueries qui ne cessent de rentrer dans le chat et trompent surtout les plus naïfs. Apparemment, WhatsApp aurait pensé en introduire un solution, qui pourrait entrer en vigueur dans les prochaines semaines. Cependant, quelqu’un aurait décidé d’en dire assez définitivement.

WhatsApp, les utilisateurs s’enfuient à cause des escroqueries mais il peut y avoir une solution

WhatsApp aurait détecté que plusieurs personnes se seraient enfuies au cours des dernières semaines. La motivation consisterait en trop d’escroqueries reçues par chat durant ces jours. Cependant, il semble que la célèbre plateforme de messagerie ait trouvé une nouvelle solution pour tenter de résoudre le problème. Depuis les escroqueries se propagent toujours avec les habituelles chaînes de Saint Antoine, WhatsApp aurait décidé de remodeler la situation. En fait, il ne sera possible de transmettre un message qu’une seule fois.

Comme vous le savez, WhatsApp vous permet actuellement de transmettre un message jusqu’à cinq fois, une réduction supplémentaire par rapport aux années précédentes où il était possible de le faire encore plusieurs fois.