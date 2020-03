les utilisateurs stockent gratuitement les applications Android

Il y en a des importants app en cadeau dans la nouvelle section gratuite du Play Store de Google. Cela semble être une vraie folie, mais certains utilitaires et jeux réinitialisent leur prix en se donnant pendant quelques heures à prix réduit à tous les utilisateurs qui auront le doigt le plus rapide. La date d’expiration est proche tandis que l’enthousiasme de ceux qui découvrent une nouvelle façon d’optimiser le téléphone se renforce. Téléchargez toutes ces applications gratuit avant que tout ne soit à nouveau payé.

Play Store anormal: toutes ces applications inédites sont désormais gratuites pour smartphones et tablettes

Une folie sans précédent vient de Mountain View qui, pour apaiser l’anxiété du Coronavirus, décide d’entrer dans un tout nouveau circuit dans la boutique 100% de réduction pour les applications de certains développeurs célèbres. Parmi ceux-ci, nous avons:

Greeting Photo Editor: utilisé pour créer et partager cartes de voeux. La distance qui nous sépare en ce moment difficile peut être franchie avec une création unique en son genre. L’application est en anglais mais rien ni personne ne nous interdit de choisir des images personnalisées en italien avec les textes de votre choix. Utile à plusieurs reprises comme en témoignent les retours des milliers d’utilisateurs qui l’ont déjà installé et utilisé.

Appareil photo manuel: DSLR – Appareil photo professionnel: transforme votre téléphone en un appareil photo professionnel. Avec cette solution, vous agissez manuellement sur l’exposition, la luminosité, l’ISO, le contraste et bien plus de paramètres afin de créer votre vidéo spectaculaire avec une prise en charge maximale en 4K UHD.

DoSolFa – apprenez les notes musicales: la quarantaine est également un moment utile pour cultiver et améliorer vos compétences créatives. Dans le domaine de musique cette solution est disponible pour apprendre et lire des notes de musique tout en jouant. Du débutant au musicien professionnel, tout le monde peut progresser avec un gameplay qui compte sur plus de 100 niveaux différents.