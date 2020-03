les utilisateurs veulent que l’application arrive une autre mauvaise nouvelle

Le solde de cette période de deux ans iliad il est positif après l’annonce du record historique de plus de 5 millions d’utilisateurs qui ont mis les espoirs de TIM, WindTre et Vodafone en paix. Personne ne semble pouvoir apaiser le battage publicitaire envers le nouvel opérateur. La transparence et le rapport qualité / prix à toute épreuve semblent fonctionner.

Malgré ces nouvelles positif, cependant, vient un mauvaise nouvelle pour les clients du célèbre manager français. Après les résultats extraordinaires pour le “Giga 50”, il est temps de faire face aux amères nouvelles de la période qui décrivent un certain mécontentement des clients.

Iliad: l’application officielle est attendue mais en attendant d’autres problèmes

Le prochain objectif d’Iliad est certainement d’optimiser services. Beaucoup de gens ont souligné qu’il n’existe toujoursapplication officielle à travers lequel vous pouvez gérer votre profil tarifaire sur les smartphones Android et iOS.

Avec l’arrivée de 2020, les espoirs d’une sortie immédiate de l’application se sont développés et se sont transformés en rien. Les indiscrétions ont laissé de la place aux faits qui confirment les résultats négatifs du déploiement. Actuellement, la gestion de votre compte ne peut se faire qu’en gênant le site officiel.

Mais ce n’est pas la seule mauvaise nouvelle car les propriétaires d’appareils Android ont également renoncé à un autre service qui a complètement disparu.

Jusqu’à il y a quelques semaines, en fait, la plupart des clients Iliad pouvaient compter une fois pour toutes sur des applications parallèles supprimées du Google Play Store. Semaine après semaine, le développeur supprime les applications les plus populaires, obligeant tout le monde à se fier uniquement à la consultation des leurs. Espace personnel.