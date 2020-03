Les vacances aux croisements d’animaux sont très différentes dans de nouveaux horizons

Alors que le voyage dans le temps existe toujours à l’intérieur Animal Crossing: New Horizons, le dernier opus de la franchise de simulation de ville de longue date de Nintendo, la capacité de voyager à différentes vacances est absente du jeu. Animal Crossing New Horizons introduit des changements assez drastiques dans la série et ajoute de nombreuses nouvelles fonctionnalités, ainsi que des tonnes d’améliorations de la qualité de vie. Une série autrefois organisée dans de petites villes se déroule désormais sur des îles désertes que les joueurs sont chargés de façonner en métropoles prospères. Pendant tout ce temps, les joueurs d’Animal Crossing: New Horizons peuvent découvrir le changement des saisons en temps réel, car l’heure du jeu est en corrélation avec l’heure du monde réel.

Animal Crossing: New Horizons utilise les paramètres de date et d’heure de la console Nintendo Switch pour indiquer l’heure à laquelle il doit être en jeu. Dans tous les autres jeux de la ligne principale d’Animal Crossing, les joueurs avaient la possibilité de modifier la date et l’heure du jeu via le menu principal du jeu. Cela a permis aux joueurs de changer facilement la date et l’heure du jeu au lendemain ou à une date spécifique sans changer l’horloge de leur système. C’est ce que les joueurs appellent “voyager dans le temps dans Animal Crossing”, ce qui leur a permis de sauter en avant ou en arrière dans le temps avec des répercussions mineures. Cela permettait également aux joueurs de régler leur temps de jeu sur des vacances qui leur permettraient d’accéder à des objets exclusifs à l’événement qui ne pourraient être obtenus que pendant ces vacances.

Cependant, Animal Crossing: New Horizon a restreint l’accès des joueurs lorsqu’ils voyagent dans le temps, et un changement de format peut retarder certains événements. Dans une récente interview avec le Washington Post, la directrice du jeu, Aya Kyogoku, et le producteur, Hisashi Nogami, ont déclaré que les joueurs ne seraient plus en mesure de voyager dans le temps pour vivre des vacances en jeu. Au lieu de cela, Kyogoku et Nogamis ont déclaré que des événements saisonniers seraient publiés pour que les joueurs puissent les expérimenter via le DLC Animal Crossing: New Horizons. Ils espèrent que ce changement encouragera les joueurs à rester avec le jeu plus longtemps et à augmenter sa durée de vie. Ils ont déclaré que cela ne visait pas à décourager les gens de voyager dans le temps dans le jeu, mais les encouragerait à jouer au jeu comme il était initialement prévu; un jour à la fois.

Le premier événement saisonnier dont le lancement est prévu via DLC est prévu aux alentours de Pâques. Les précédents titres d’Animal Crossing avaient des événements autour de Pâques appelés Bunny Day. Cependant, lors de leur interview, Kyogoku et Nogami ont déclaré que le premier événement DLC Animal Crossing pourrait être retardé. Le Japon est actuellement confronté à la pandémie mondiale de coronavirus COVID-19 avec plus de 1000 cas enregistrés, et comme Kyogoku et Nogami travaillent sur le site de Nintendo au Japon, ils surveillent de près la pandémie et l’effet qu’elle pourrait avoir sur le lancement du contenu post-jeu. Ils ont déclaré que les mises à jour saisonnières étaient toujours en développement, mais l’équipe pourrait avoir besoin d’ajuster leur calendrier si le statut du coronavirus au Japon s’aggrave.

Bien que les mises à jour puissent être retardées pendant une courte période de temps, leur processus de développement pour les futurs événements saisonniers soulève des questions optimistes. Si l’équipe de Kyogoku et Nogami travaille toujours sur une mise à jour sur le thème de Pâques, il est sûr de supposer qu’ils développeront de futurs événements plus proches de la date de leur sortie. Dans les versions précédentes des événements saisonniers d’Animal Crossing, ils resteraient les mêmes quelle que soit l’année dans laquelle ils se sont déroulés. qu’il ne le sera en 2021, ou de nouveaux événements pourraient être ajoutés à l’avenir, tels que des anniversaires marquants pour d’autres Nintendo IP ou des événements qui changent chaque année, comme le Nouvel An chinois. Quoi qu’il en soit, les joueurs devront attendre et voir ce que Animal Crossing: New Horizons a en magasin au cours des prochaines saisons.

Source: The Washington Post