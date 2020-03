Les vaccins COVID-19 seront efficaces et durables

La création de vaccins contre COVID-19 est une course contre la montre impliquant des centaines de chercheurs dans le monde. La Chine a déjà autorisé des essais cliniques de développement expérimental réussi par un groupe hautement spécialisé et hautement expérimenté contre l’épidémie de SRAS ou d’Ebola en 2003, et de grands laboratoires dans d’autres pays sont connus pour avoir fait des progrès dans ce domaine. Malheureusement, il leur faut des mois / années pour atteindre la population

Au-delà des théories du complot qui pullulent toujours dans ces types de cas et bien que la situation actuelle soit terrible chez les personnes infectées et décédées, donc, arrêter la pandémie est le grand objectif à court terme, le développement d’un vaccin est essentiel pour nous protéger contre les nouvelles épidémies de virus. À cet égard, nous recevons d’autres nouvelles prometteuses.

Une nouvelle étude réalisée par des chercheurs italiens suggère que le coronavirus SARS-CoV-2, la cause de la pandémie de COVID-19, est relativement lent à muter, ce qui signifie que tout vaccin développé pour prévenir l’infection devrait être largement efficace dans des populations géographiquement séparées et pendant une période de temps relativement longue.

La recherche, menée par deux équipes indépendantes, a effectué des tests de séquençage génétique en utilisant la technologie développée par Thermo Fisher Scientific sur des échantillons du virus prélevés sur des patients italiens. Ils ont ensuite comparé ces échantillons à un génome de référence qui a été séquencé à partir d’un échantillon du virus prélevé deux mois avant l’épidémie d’origine dans la province chinoise de Wuhan.

Les différences entre les deux échantillons de virus ils étaient très petits en termes de variation génétique. Seules cinq nouvelles variantes sont apparues dans les derniers échantillons italiens, ce qui indique que le coronavirus SARS-CoV-2 reste assez stable même après une longue transmission entre plusieurs individus, régions et temps écoulé.

Espoir pour les vaccins COVID-19

C’est une nouvelle encourageante. N’oubliez pas que COVID-19 est un spécimen du groupe des coronavirus et ils peuvent muter très rapidement. L’exemple extrême que nous avons dans le Grippe standard, saisonnière et extrêmement mutante, c’est pourquoi chaque année, vous devez développer un nouveau vaccin contre lui. De plus, ce n’est pas toujours efficace, car les chercheurs ne connaissent pas chaque mutation en détail et doivent aller de l’avant pour avoir les vaccins avant la nouvelle épidémie.

Heureusement, tout le monde ne se comporte pas de la même manière, et d’autres virus muent très lentement (ou peuvent ne pas muter), et le coronavirus qui mène à COVID-19 semble être parmi eux, mais le travail effectué par l’Université John Hopkins et d’autres chercheurs en sciences de la santé dans le monde entier, jusqu’à présent, approuvent ce point de vue.

Une enquête publique-privée à fort impact et plus complète qui a commencé au Royaume-Uni devrait fournir aux scientifiques un certain éclairage sur les mutations du virus. Ce sont des études préliminaires et peu concluantes, en ce moment la grande urgence en est une autre et il y a encore des mois pour atteindre la population, mais il ne fait aucun doute que c’est une voie que nous devons également suivre dans le développement essentiel des vaccins contre le COVID-19. . Patience, encouragement, à bien prendre soin de soi et à la maison. On s’en remettra.