Les ventes de Beats Studio 3 proposent des écouteurs anti-bruit bon marché aux États-Unis et au Royaume-Uni

Les écouteurs antibruit Beats Studio 3 ne sont pas étrangers à une bonne affaire – nous en avons vu beaucoup pendant les vacances. Il semble cependant qu’ils n’en aient pas tout à fait fini avec nous. Grâce à ces offres Beats Studio 3 aux États-Unis et au Royaume-Uni, vous pouvez acheter une paire de canettes antibruit Dre pour seulement 199 $ / 199 £.

Les écouteurs très populaires étaient un peu moins chers que les ventes de vacances susmentionnées, mais les prix sont rapidement revenus à leurs niveaux habituels de 349 $ / 299 £ lorsque les ventes de janvier se sont asséchées. Cette nouvelle vente signifie que si vous avez raté ces étiquettes de prix bon marché pendant le Black Friday et Noël, il est encore temps de souscrire un contrat de réduction du bruit pour moins cher.

Les écouteurs Beats Studio 3 offrent un ajustement de confort bien reconnu, ainsi qu’une autonomie de batterie de 22 heures et une réduction adaptative du bruit pour fermer le monde autour de vous. Les performances sans fil sont de premier ordre, vous ne perdrez donc pas votre distance à deux pas de votre téléphone, et la qualité sonore est excellente à ce prix.

Vous trouverez ci-dessous les meilleures offres Beats Studio 3 aux États-Unis et au Royaume-Uni, Best Buy menant la charge aux États-Unis et Currys conservant ses excellentes remises au Royaume-Uni.

Les meilleures offres actuelles de Beats Studio 3 aux États-Unis

Beats Studio 3 | 349 $ 199 $ chez Best Buy

Les écouteurs Beats Studio 3 sont les écouteurs supra-auriculaires immédiatement reconnaissables sur lesquels Apple a apposé son nom avec la puce W1. Sans fil et suppression du bruit, vous obtenez des fonctionnalités fantastiques dans cette vente Beats Studio 3 et à un prix très intéressant également.

Voir l’offre

Les meilleures offres Beats Studio 3 d’aujourd’hui au Royaume-Uni

Beats Studio 3 | £ 299 199 £ chez Currys

Currys conserve le prix de vente le moins cher de Beats Studio 3 cette semaine, offrant le casque sans fil antibruit pour seulement 199 £. Vous n’avez pas besoin d’être un utilisateur d’iPhone pour aimer ces boîtes, mais avec la puce W1 offrant une connexion sans fil solide et fiable et une intégration transparente de l’iPhone, cela aide certainement.

Voir l’offre

Découvrez plus Offres casque Beats ici sur TechRadar, ou si vous êtes un peu plus de shopping, vous voudrez peut-être consulter nos meilleurs choix de la meilleurs prix de casque antibruit Aller.