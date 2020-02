Les ventes de Best Buy Presidents ‘Day sont toujours en cours, mais vous devrez vous dépêcher – les offres se terminent à minuit

Il est encore temps de profiter de ces ventes de dernière minute de la journée des présidents chez Best Buy, et il y a encore de nombreuses offres en direct dont vous pouvez profiter. Nous avons parcouru le site pour vous trouver toutes les meilleures ventes de la journée des présidents toujours en cours chez Best Buy, avec d’excellentes économies sur tout, des téléviseurs 4K aux jeux vidéo, des écouteurs aux MacBooks et iPad.

Nous suivons toutes les dernières ventes du jour des présidents, afin que vous puissiez profiter au maximum du dernier jour des offres. Ici, vous trouverez toutes les dernières technologies disponibles à moindre coût chez Best Buy, mais vous devrez être rapide – ces ventes se terminent à minuit CT alors sautez pour ces économies de dernière minute avant qu’il ne soit trop tard.

Nous avons mis en évidence nos meilleurs choix parmi les ventes de la journée des présidents de Best Buy dans une gamme de catégories, mais vous pouvez toujours acheter la vente complète directement sur Best Buy.

Ventes télévisées de la journée du président

Téléviseur intelligent UHD 4K de 49 pouces de la série X800G de Sony: 699,99 $ 449,99 $ chez Best Buy

Le téléviseur intelligent Sony de 49 pouces doté de nombreuses fonctionnalités bénéficie d’une réduction de 250 $ chez Best Buy. Le téléviseur intelligent offre une expérience d’image haut de gamme grâce à 4K X-Reality PRO qui met à l’échelle les images jusqu’à une clarté proche de 4K.

Téléviseur intelligent 4K UHD Roku TCL de classe 5 de 50 pouces: 399,99 $ 319,99 $ chez Best Buy

Vous pouvez économiser 100 $ sur le téléviseur 4K TCL 50 pouces de Best Buy. Le téléviseur intelligent intègre l’expérience Roku et fonctionne avec l’assistant Google et Alexa pour le contrôle vocal.

Téléviseur intelligent UHD 4K de 55 pouces de LG: 469,99 $ 399,99 $ chez Best Buy

Obtenez le téléviseur 4K 55 pouces LG en vente au prix de 399,99 $ chez Best Buy. Le téléviseur de taille moyenne est doté de la technologie ThinQ AI qui vous permet de transformer votre téléviseur en un centre domestique intelligent.

Téléviseur intelligent LED UHD 4K de 65 pouces de LG: 549,99 $ 479,99 $ chez Best Buy

Vous pouvez économiser 70 $ sur le téléviseur 4K 65 pouces LG de Best Buy. Le téléviseur UHD dispose de webOS et de l’assistant Google intégré pour que vous puissiez contrôler votre téléviseur et d’autres appareils intelligents à la maison complètement mains libres.

Vente d’écouteurs pour la journée des présidents

Casque Beats Powerbeats 3 | 199,99 $ 89,99 $ chez Best Buy

Cette offre d’écouteurs Powerbeats 3 est disponible dans les ventes de la journée du président pour seulement 89,99 $ chez Best Buy. C’est une remise de 100 $ et plus et le prix le plus bas que nous ayons trouvé pour les écouteurs sans fil résistants à l’eau. Les Powerbeats 3 font partie de la collection Beats Decade et sont disponibles dans une combinaison de couleurs noir-rouge ou dans la version noir uni.

Apple AirPods avec étui de chargement | 159 $ US 139 $ chez Best Buy

Il est encore temps d’acheter des AirPod de deuxième génération à un prix avantageux dans les ventes du Best Buy Presidents ‘Day. Offrant une excellente intégration sur les appareils Apple, vous aurez envie d’acquérir ce prix bon marché avant qu’il ne soit trop tard.

Sony WF-1000XM3 vrais écouteurs sans fil | 229,99 $ 199 $ chez Best Buy

Si vous cherchez à bloquer le monde et à vous concentrer sur un son incroyable, les écouteurs Sony WF-1000XM3 ont une proposition intéressante pour vous. Vous pouvez économiser 30 $ sur les bourgeons fantastiques cette semaine, ce qui ramène le prix à moins de 200 $.

Écouteurs Powerbeats Pro totalement sans fil: 249,95 $ 199,99 $ chez Best Buy

Les Powerbeats Pro bénéficient d’une réduction de 50 $ sur les ventes de Best Buy Presidents ‘Day. Parfaits pour les entraînements, les écouteurs sans fil résistent à la sueur et offrent jusqu’à neuf heures d’autonomie.

Beats Studio 3 | 349 $ 199,99 $ chez Best Buy

Les écouteurs Beats Studio 3 sont les écouteurs supra-auriculaires immédiatement reconnaissables sur lesquels Apple a apposé son nom avec la puce W1. Sans fil et antibruit, vous obtenez des fonctionnalités fantastiques dans cette vente de la journée des présidents Best Buy de Beats Studio 3 et à un prix très intéressant également.

Écouteurs sans fil Beats Solo Pro: 299,99 $ 249,99 $ chez Best Buy

Vous pouvez obtenir les écouteurs Beats Solo Pro les plus vendus en vente pour 249,99 $ chez Best Buy. C’est le meilleur prix que nous ayons trouvé pour les écouteurs sans fil qui incluent la technologie antibruit et sont disponibles dans plusieurs choix de couleurs différentes.

Casque antibruit Sony WH-1000 XM3 | 349,99 $ 299,99 $ chez Best Buy

Vous achetez la meilleure paire d’écouteurs antibruit de TechRadar avec cette offre Sony WH-1000 XM3. À moins de 300 $, nous voyons un prix incroyable pour ces superbes canettes, avec une annulation de bruit de pointe et une superbe qualité sonore.

Ventes d’iPad pour la Fête des Présidents

IPad 10,2 pouces d’Apple, 32 Go (dernier modèle): 329,99 $ 249,99 $ chez Best Buy

Pour un temps limité, vous pouvez économiser 80 $ sur le dernier modèle d’Apple iPad chez Best Buy. La tablette de 10,2 pouces contient 32 Go de stockage, offre jusqu’à 10 heures d’autonomie et est disponible en gris sidéral, or et argent.

iPad (2019) WiFi 128 Go: 429 $ 329,99 $ chez Best Buy

Il s’agit du dernier iPad phare à avoir atteint les étagères des magasins. Aujourd’hui, vous bénéficiez de la prise en charge de tous les derniers périphériques dans cette offre iPad extrêmement bon marché, ainsi que d’une belle baisse de prix dans les ventes de la journée des présidents de Best Buy. 128 Go sont plus que suffisants pour stocker vos divertissements et vos documents ainsi que quelques des applications de performance pour démarrer.

iPad Pro | 11 pouces, 64 Go, WiFi | 799,99 $ 674,99 $ chez Best Buy

64 Go est le moins d’espace de stockage que vous pouvez trouver sur un iPad Pro. Si vous cherchez à conserver peut-être une ou deux applications hautes performances sur votre appareil aux côtés d’autres plus petites, cela pourrait bien suffire. Cette offre iPad Pro s’adresse à ceux qui veulent la puissance et la vitesse du dernier modèle, mais qui n’ont pas besoin de plus grandes tailles de stockage. Si vous en ressentez le besoin, vous pouvez toujours économiser avec ces offres iPad Pro vous offrant le modèle 256 Go pour seulement 799,99 $, 512 Go pour 999,99 $ et la version 1 To pour 1149,99 $.

iPad Pro | 12,9 pouces, 64 Go, WiFi | 999,99 $ 874,99 $ chez Best Buy

Vous pouvez acheter un iPad Pro 12,9 pouces massif pour seulement 874 $ dès maintenant dans les ventes de Best Buy Presidents ‘Day. De plus, vous pouvez économiser 150 $ sur le modèle 256 Go pour 999 $ ou le modèle 512 Go pour 1199 $. Cette offre iPad Pro de 1 To est également disponible avec 200 $ de rabais à 1349,99 $.

Vente d’ordinateurs portables pour la fête des présidents

Ordinateur portable à écran tactile Dell Inspiron 15,6 pouces | 429,99 $ 279,99 $ chez Best Buy

Cet ordinateur portable Dell Inspiron est extrêmement bon marché dans les ventes de Best Buy Presidents ‘Day. Vous prenez un processeur Ryzen 3, mais vous obtenez également une fantastique RAM de 8 Go et un SSD de 128 Go intégrés dans ce modèle de 15,6 pouces.

Ordinateur portable HP 15,6 pouces | 629,99 $ 549,99 $ chez Best Buy

Vous économisez 80 $ sur cet ordinateur portable HP et obtenez également une excellente spécification pour moins de 550 $. Il y a une énorme RAM de 12 Go dans cet ordinateur portable, avec un impressionnant SSD de 256 Go également. Non seulement cela, mais vous trouverez le dernier processeur i5 de 10e génération sous le capot, ainsi que 16 Go de mémoire Intel Optane – un système de tampon qui apprend comment votre ordinateur est utilisé pour des temps de chargement et de rafraîchissement plus rapides.

Ordinateur portable Lenovo Yoga 730 2 en 1 de 13,3 pouces | 829,99 $ 579,99 $ chez Best Buy

Ce Lenovo Yoga intègre un processeur i5 de 8e génération, 8 Go de RAM et un SSD de 256 Go dans un prix de 579 $ dans les ventes de la journée du président. C’est une spécification fantastique à ce prix, d’autant plus que vous pouvez également transformer facilement cet ordinateur en tablette pour une valeur supplémentaire.

MacBook Air 13,3 pouces | i5, 8 Go de RAM, 128 Go SSD | 1099,99 $ 899,99 $ chez Best Buy

Ce MacBook Air est conçu pour ceux qui souhaitent travailler ou étudier avec leur nouvel ordinateur portable et n’exécutera pas de programmes hautes performances pour le faire. Léger en termes de construction, de spécifications et de prix, le processeur i5, 8 Go de RAM et 128 Go SSD ne sont certainement pas faibles, mais ce sont les plus petites spécifications proposées aujourd’hui. Si vous prévoyez d’utiliser votre MacBook de manière intensive, nous vous recommandons toutefois de dépenser 150 $ supplémentaires et de saisir la version SSD de 256 Go ci-dessous.

MacBook Air 13,3 pouces | i5, 8 Go de RAM, 256 Go SSD | 1 299,99 $ 1099,99 $ chez Best Buy

Si vous recherchez les mêmes performances rationalisées de l’accord MacBook Air ci-dessus mais que vous souhaitez vous ouvrir pour doubler la quantité de stockage, vous feriez bien de dépenser un peu plus dans le grand schéma des choses ici. Ce MacBook Air propose un SSD de 256 Go – plus que suffisant pour travailler, étudier et conserver tous les programmes dont vous avez besoin pour le faire sur le même disque.

MacBook Pro 13 pouces | i5, 8 Go de RAM, 128 Go SSD | 1 299 $ 1099,99 $ chez Best Buy

Cette entrée MacBook Pro est en baisse de 200 $ chez Best Buy – un prix fantastique pour un ramassage de vente de dernière minute pour la journée des présidents. Vous obtenez 8 Go de RAM pour que tout fonctionne correctement et un SSD de 128 Go pour un stockage rapide pour démarrer. Passez à un stockage SSD de 256 Go pour 1299,99 $.

Ventes de jeux pour la journée des présidents

Économisez sur les jeux PS4, Nintendo Switch et Xbox One chez Best Buy

Best Buy a réduit une vaste gamme de ses jeux vidéo à temps pour les ventes de la journée des présidents. Vous trouverez une mine de trésors ici, mais nous sommes particulièrement heureux de voir The Outer Worlds disponible pour 59,99 $ 29,99 $, Borderlands 3 pour 59,99 $ 24,99 $ et Resident Evil 2 pour seulement 24,99 $ également.

Manette Nintendo Switch Pro | 69,99 $ 59,99 $ chez Best Buy

Vous pouvez économiser 10 $ sur la manette Nintendo Switch Pro chez Best Buy lors des ventes de dernière minute du Presidents ‘Day et faire du jeu sérieux avec votre Switch. C’est le meilleur moyen d’obtenir une sensation de contrôleur améliorée sans sacrifier vos contrôles de grondement ou de mouvement.

Économisez 150 $ sur les packs Xbox One X et obtenez une manette Xbox gratuite chez Best Buy

Non seulement vous pouvez économiser 150 $ sur un pack Xbox One X dans les ventes de Best Buy Presidents ‘Day, mais vous emporterez également un contrôleur gratuit. Ajoutez l’un de ces packs Star Wars Jedi: Fallen Order ou Xbox NBA 2K20 à votre panier pour seulement 349 $ et votre contrôleur gratuit apparaîtra automatiquement.

Magasinez toutes les offres de jeu dans les soldes de la journée du président à Best Buy

Vente d’appareils électroménagers

Duo de mélangeurs Nutri Ninja avec Auto IQ: 199,99 $ 159,99 $ chez Best Buy

Vous pouvez économiser 40 $ sur le Nutri Ninja Blender Duo chez Best Buy. Le mélangeur de 72 onces comporte cinq fonctions intelligentes et trois fonctions manuelles et comprend deux couvercles à gorgée et à sceller pour un transport facile des boissons.

Batteur sur socle KitchenAid Professional 500 5QT: 499,99 $ 219,99 $ chez Best Buy

Vous pouvez économiser 280 $ sur le batteur sur socle KitchenAid le plus vendu chez Best Buy. Le mélangeur de cinq pintes offre 10 vitesses différentes et comprend trois accessoires de mélange différents.

Aspirateur Dyson Cyclone V10 Animal: 549,99 $ 399,99 $ chez Best Buy

Pour une durée limitée, vous pouvez obtenir le Dyson Cyclone V10 Animal en vente au prix de 399,99 $ chez Best Buy. C’est le meilleur prix que nous ayons trouvé pour l’aspirateur sans fil qui est alimenté par le moteur numérique V10 pour nettoyer en profondeur les tapis et les sols durs et qui peut facilement se transformer en aspirateur à main.

Magasinez tous les appareils de cuisine dans les ventes du jour des présidents à Best BuyAchetez tous les aspirateurs dans les ventes du jour des présidents à Best Buy

Ventes de maisons intelligentes pour la Journée du président

Amazon Echo Dot gratuit avec certaines sonnettes à anneau chez Best Buy

Vous pouvez vous procurer un Amazon Echo Dot gratuit avec certaines sonnettes vidéo Ring chez Best Buy. Les prix commencent à seulement 169 $ pour une sonnette vidéo Ring 2 avec un haut-parleur intelligent gratuit. Pourquoi saisir les deux? L’Echo Dot contient des intégrations supplémentaires avec la sonnette Ring, ce qui signifie que vous pouvez entendre votre sonnette à travers votre haut-parleur intelligent et même parler aux visiteurs en utilisant Alexa.

Kit de démarrage LED Philips Hue White & Color Ambiance | 189 $ 129,99 $ chez Best Buy

Vous pouvez économiser 60 $ sur ce kit de démarrage Philips Hue. Vous apporterez à la maison trois ampoules, un gradateur et le concentrateur de pont Philips Hue pour que tout fonctionne ensemble immédiatement. Si vous souhaitez configurer votre maison avec des ampoules intelligentes qui fonctionnent avec presque tous les assistants intelligents en ce moment, ainsi que de nombreuses autres applications, vous voudrez les vérifier.

