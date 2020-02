Les ventes de billets parasites augmentent de 200% après les victoires aux Oscars

Après son incroyable représentation aux Oscars le week-end dernier, Bong Joon Ho’s Parasite a vu une augmentation importante au box-office. Parasite est entré dans l’histoire en devenant le premier film en langue étrangère à remporter le prix du meilleur film, et il a également remporté trois prix supplémentaires: meilleur réalisateur, meilleur scénario original et meilleur long métrage international. En raison de ces quatre victoires, Bong a égalé avec Walt Disney pour le plus grand nombre de victoires aux Oscars en une seule nuit. La grande victoire de Parasite a été bien accueillie, les participants aux Oscars exigeant même que l’équipage de Parasite ait plus de temps pour leurs discours à la fin de la cérémonie.

Continuez à faire défiler pour continuer à lire

Cliquez sur le bouton ci-dessous pour démarrer cet article en vue rapide.

Parasite est l’un des films les mieux notés de 2019, actuellement à 99% sur Rotten Tomatoes. Le film sud-coréen suit la famille Kim appauvrie alors qu’elle s’intègre lentement dans la vie d’une famille riche, les Parcs, ce qui conduit à des événements catastrophiques que personne n’aurait pu prévoir. Avant les Oscars, Parasite a été le premier choix des cinéphiles pour remporter le prix du meilleur film dans une enquête menée par Fandango, avec Bong comme choix pour le meilleur réalisateur.

En relation: Où regarder les films de Bong Joon-ho en ligne

Selon Variety, les chiffres du box-office du week-end de Parasite ont connu une augmentation de 234% après avoir gagné 5,5 millions de dollars. Cette augmentation massive est la plus grosse bosse post-Oscars pour un gagnant du meilleur film au cours de la dernière décennie, dépassant l’augmentation du box-office du vainqueur de l’année dernière, Green Book. Le box-office national de Parasite s’élève à ce jour à 44 millions de dollars, tandis que le monde entier a gagné 175 millions de dollars. C’est une projection incroyable pour un film en langue étrangère aux États-Unis, d’autant plus que Parasite est disponible sur vidéo domestique depuis plusieurs semaines maintenant.

Le voyage de Parasite est loin d’être terminé, Bong développant une série limitée basée sur le film pour HBO aux côtés d’Adam McKay. Cette série limitée ne serait pas un remake du film. Au lieu de cela, Bong espère explorer davantage les thèmes de Parasite, tels que les inégalités économiques, et plonger dans l’univers du film. Les dernières nouvelles concernant la série limitée Parasite suggèrent que Mark Ruffalo est en pourparlers pour jouer, bien que cela n’ait pas été confirmé.

Parasite a été la plus grande réussite et la meilleure surprise de la saison des récompenses 2019. Alors que certains ont peut-être contesté qu’un film en langue étrangère remporte le prix du meilleur film, il s’agit d’un film très méritant qui vient en tête. Le parasite mérite absolument tous les éloges qu’il a reçus, et il est clair que de plus en plus de publics le découvrent grâce à ces victoires historiques. La saison des Oscars est peut-être terminée, mais Parasite a encore beaucoup de vie.

Plus: Parasite: ce que la pierre de l’érudit signifie vraiment

Source: Variété

Avengers 3 & 4 affiches ultra-limitées pour les acteurs et les équipages révélées par l’artiste

A propos de l’auteur

Rachel LaBonte est une rédactrice de nouvelles et de reportages pour . avec une profonde passion pour le cinéma et la télévision. Récemment diplômée de l’Emerson College, elle s’est spécialisée en production d’arts médiatiques tout en se spécialisant dans l’écriture de scénarios. Elle est écrivaine depuis le lycée lorsqu’elle a réalisé qu’elle était plutôt bonne dans ce domaine et a rejoint autant de clubs de divertissement que possible pendant ses études. Plus particulièrement, elle a écrit pour le site Web d’Emerson Emertainment Monthly, et l’une de ses critiques de films a remporté un Evvy (Emerson’s student awards) pour la meilleure critique. Son amour profond du cinéma l’a amenée à travailler dans un cinéma pendant cinq ans, ce qu’elle a aimé malgré les clients en colère. Un lecteur avide qui achète constamment des livres avant de lire ceux qu’elle possède déjà, Rachel est un grand fan de super-héros (en particulier de la variété Marvel) et des sorciers et ne sera probablement jamais en mesure de rattraper tous les films / émissions de télévision auxquels elle aspire regarder.

En savoir plus sur Rachel Labonte