Les ventes de matériel et de jeux PS4 s’effondrent à l’approche de la sortie de la PS5

Sony a détaillé ses performances financières pour la période de trois mois terminée le 31 décembre 2019. Globalement, elle a signalé une baisse des ventes de la division Game & Network Services sous laquelle opère la branche PlayStation de l’entreprise. Les ventes de la PlayStation 4 ont atteint 6,1 millions d’unités, soit une baisse par rapport à 8,1 millions d’unités au cours de la même période de l’exercice précédent.

De même, les ventes de jeux ont diminué en glissement annuel, passant de 87,2 millions d’unités de 2018 à 81,1 millions d’unités en 2019. Ces facteurs, ainsi que l’impact des taux de change, ont entraîné une baisse des revenus de l’activité Jeux et Services Réseaux . Malgré la baisse des ventes de matériel et de logiciels, il y a eu une amélioration des abonnements PlayStation Plus, d’une année sur l’autre.

La baisse des ventes n’est pas inattendue, étant donné que la PlayStation 4 atteint maintenant la fin de son cycle de vie et que la PlayStation 5 est à l’horizon. Une baisse similaire dans les mêmes domaines des ventes de matériel et de logiciels a été signalée par la division Xbox de Microsoft. Cette baisse est sans aucun doute un symptôme de la fin rampante de la génération de matériel. Selon toute vraisemblance, la baisse des ventes de matériel se poursuivra à moins que l’intérêt pour l’achat de consoles ne soit massé par une baisse de prix ou un forfait incroyablement convaincant.

Pour l’avenir, il existe également un certain nombre de titres propriétaires susceptibles de susciter de l’intérêt pour l’achat d’une console. Le dernier d’entre eux est The Last of Us: Part 2 de Naughty Dog, la suite d’un jeu acclamé par la critique développé par un studio prestigieux. Ghost of Tsushima, développé par Sucker Punch Productions, devrait également sortir sur PlayStation 4 et a généré beaucoup de buzz. La PS4 pourrait également bénéficier de l’intérêt pour des titres tiers tels que Cyberpunk 2077, le nouveau jeu de CD Projekt Red, un studio qui a suscité des éloges et une attention généralisés pour The Witcher 3: Wild Hunt. Square Enix devrait également sortir cette année le remake tant attendu de Final Fantasy VII pour PlayStation 4,

Sony lancera la PlayStation 5 en 2020. La société a confirmé une fenêtre de sortie “vacances 2020” pour la PlayStation 5, mais aucune date plus précise n’a été fournie. Le prix sera un facteur majeur sur la force de vente de la nouvelle console, et bien que Sony n’ait pas encore confirmé le prix, il a déclaré que le prix de la PS5 serait attrayant pour les joueurs. Consultez notre ventilation des jeux PS5 connus, le prix, la date de sortie, les spécifications, le contrôleur et d’autres informations pour en savoir plus sur le prochain successeur de la PS4.