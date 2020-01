Les ventes de PC augmentent pour la première fois en sept ans

Après une récession de sept ans, les ventes de PC ont augmenté en 2019 par rapport à l’année précédente selon de nouveaux rapports d’IDC et de Gartner.

Cependant, cette augmentation des ventes est largement due à la demande de mises à niveau de Windows 10, la date de fin de vie de Windows 7 étant désormais arrivée.

Au cours du quatrième trimestre de 2019, les expéditions mondiales de PC ont totalisé 70,6 millions d’unités selon Gartner et ce chiffre représente une augmentation de 2,3% par rapport à la même période l’an dernier. Cependant, pour l’année entière, 261,2 millions d’unités ont été expédiées, ce qui représente un taux de croissance de 0,6% par rapport à 2018.

IDC a indiqué que les expéditions de PC au quatrième trimestre se sont élevées à 71,8 millions d’unités, ce qui représente une croissance de 4,8%. Au cours de 2019, les expéditions se sont élevées à 266,69 millions d’unités, soit une augmentation de 2,7% par rapport à 2018.

La raison pour laquelle les chiffres de vente de PC de Gartner et d’IDC ne correspondent pas est parce que les deux entreprises définissent le marché des PC légèrement différemment. Gartner inclut les PC de bureau, les ordinateurs portables et les primes ultra-mobiles tels que Microsoft Surface dans ses chiffres de vente de PC, mais pas les Chromebooks ni les iPad. IDC, d’autre part, compte les ordinateurs de bureau, les ordinateurs portables, les postes de travail et les Chromebooks, mais pas les tablettes ou les serveurs x86 dans ses chiffres.

Croissance du marché des PC

Bien que Windows 10 ait été publié pour la première fois en 2015, de nombreux consommateurs et même certaines entreprises ont hésité à passer au dernier système d’exploitation de Microsoft. Cependant, comme Windows 7 ne recevra plus de mises à jour de sécurité, de nombreux utilisateurs ont finalement décidé d’investir dans du nouveau matériel PC, car ces appareils sont livrés avec Windows 10.

Ces mises à niveau aideront le marché des PC à croître à court terme, mais selon IDC et Gartner, l’innovation est nécessaire pour aider les ventes de PC à continuer de croître à long terme. Les deux sociétés ont également noté dans leurs rapports que la pénurie de CPU d’Intel a continué d’avoir un impact sur le marché au quatrième trimestre 2019. IDC a fait remarquer que l’adoption de processeurs AMD a quelque peu soulagé ce problème.

Lenovo, HP et Dell ont conservé leur place de trois principaux fournisseurs selon les rapports des deux entreprises et ces trois sociétés représentaient près de 65% du marché l’année dernière.

Dans un communiqué, Mikako Kitagawa, analyste principal chez Gartner, a fourni des informations supplémentaires sur le dernier rapport du cabinet dans un communiqué:

“Le marché des ordinateurs a connu une croissance pour la première fois depuis 2011, tirée par la demande dynamique des entreprises pour les mises à niveau de Windows 10, en particulier aux États-Unis, dans la région EMEA et au Japon. Nous prévoyons que cette croissance se poursuivra tout au long de cette année, même après la fin du support de Windows 7. ce mois-ci, autant d’entreprises dans les régions émergentes telles que la Chine, l’Eurasie et la région Asie / Pacifique émergente n’ont pas encore été mises à niveau. “

Via ZDNet