Les ventes de PC ont augmenté en 2019 pour la première fois en sept ans

Les fabricants d’ordinateurs ont vu, en général, augmentez vos ventes en 2019 pour la première fois depuis 2011. Une année qui représente un rebond pour une industrie qui ces derniers temps n’a cessé d’accuser l’arrivée des smartphones et tablettes, qui ont modifié l’utilisation et la manière dont les utilisateurs interagissent avec la technologie.

Selon les données les plus récentes publiées par les cabinets d’analyse IDC et Gartner, l’année dernière a été l’une des plus importantes en termes de ventes, clôturant avec une augmentation de 2,7% (selon IDC) ou 0,5% (selon Gartner) par rapport à 2018. Cela se traduit par 266 690 ou 261 237 millions d’appareils vendusrespectivement.

En 2018, les premières pousses vertes qui pouvaient anticiper la croissance étaient déjà visibles, avec un deuxième trimestre au cours duquel les ventes ont également augmenté.

Lenovo, HP et Dell, les principaux bénéficiaires

De la même manière que cela s’est déjà produit dans le passé, une grande partie des ventes de terminaux s’est concentrée sur le segment d’activité, indiquant, encore une fois, que le marché de la consommation continue sans passer par son meilleur moment. Le fait que Microsoft cesse de prendre en charge Windows 7, disent-ils d’IDC, a également été un facteur clé, en supposant qu’un volume remarquable d’entreprises change leurs équipes de travail.

Selon ladite entreprise, Lenovo serait en tête du marché actuel avec des ventes qui ont augmenté de 8,2% d’une année à l’autre et qui placent l’entreprise avec une part de marché de 24,3%. Suite à cela, et également positif dans les ventes totales en 2019 par rapport à 2018, HP et Dell, en croissance de 4,8% et 5,4% et avec des parts de marché de 23,6% et 17, 5%, respectivement. Apple et Acer, quant à eux, clôturent l’année en négatif avec une différence annuelle de -2,2% et -4,6% respectivement, ce qui se traduit par une part de marché de 6,6% pour le premier et le 6 , 4% pour le second.

En ce qui concerne l’avenir, Gartner prédit “une baisse continue du marché des PC grand public au cours des cinq prochaines années”. Ils veillent également à ce que l’innovation sera essentielle pour soutenir la croissance de l’industrie du PC: “Nous avons déjà commencé à le constater à travers les” ordinateurs portables pliants “présentés au CES la semaine dernière, ainsi que des initiatives qui rendent les PC aussi simples que les smartphones en permettant aux utilisateurs d’être toujours connectés et d’assurer une vie de la batterie sans soucis. “

