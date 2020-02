Les ventes de PS4 et Xbox One plongent avant les lancements PS5 et Series X 2020

le PlayStation 5 et Xbox Series X sont à l’horizon, ce qui a apparemment eu un effet néfaste sur les ventes de la PlayStation 4 et de la Xbox One, car ils ont connu une baisse notable au cours de la dernière année. Il y a encore beaucoup de joueurs qui ne connaissent pas la prochaine génération de consoles, mais ils connaissent une fenêtre de sortie lâche, car Microsoft et Sony ont confirmé que leurs systèmes seront publiés pendant la saison des vacances 2020.

La PlayStation 4 et la Xbox One se sont battues pendant la dernière génération de consoles, mais la victoire est finalement revenue à Sony. PlayStation est désormais la marque de consoles de salon la plus vendue, battant même des sociétés comme Nintendo. La Xbox One a connu un début difficile, en raison de son prix élevé et de certaines décisions discutables prises lors de l’annonce initiale du système, mais elle a quand même réussi à vendre beaucoup d’unités au cours de sa durée de vie.

Continuez à faire défiler pour continuer à lire

Cliquez sur le bouton ci-dessous pour démarrer cet article en vue rapide.

Connexes: Sony prévoit de publier un nouveau casque PlayStation VR pour PS5 après son lancement

Il semble que les annonces pour la prochaine génération de systèmes ont eu un effet néfaste sur les ventes de la génération actuelle de systèmes. Selon VideoGamesChronicle et Danial Ahamd (analyste principal chez Niko Partners) sur Twitter, les dépenses en matériel aux États-Unis sont 35% inférieures à ce qu’elles étaient au cours de la même période il y a un an. On pense que le principal facteur contributif est la sortie imminente de la PlayStation 5 et de la Xbox Series X, qui a été annoncée l’année dernière. Le prix de la PlayStation 5 a apparemment été modifié par des problèmes d’approvisionnement réels et rien n’indique ce que coûtera la Xbox Series X, de sorte que les fans pourraient avoir commencé à économiser pour les prochains systèmes.

Une conclusion intéressante du rapport NPD américain est que les ventes de matériel PS4 et XB1 en janvier 2020 sont considérablement inférieures à celles de PS3 et 360 en janvier 2013.

Les consoles de nouvelle génération sont à nos portes, mais les deux diminuent plus fortement que prévu.

Le commutateur continue de rester stable. https://t.co/tBfiJVvJRd

– Daniel Ahmad (@ZhugeEX) 14 février 2020

La seule console qui n’a pas été affectée par ces problèmes de vente est la Nintendo Switch, qui continue de se vendre comme un fou à travers le monde. Le président de Nintendo, Shuntaro Furukawa, a déclaré que les ventes de Switch ne seraient pas affectées par la prochaine génération de systèmes et qu’il semblait être sur le point pour le moment. Il y a une croyance de longue date que les gens achèteront une console Nintendo à côté d’une autre console ou d’un PC de jeu, et cela pourrait très bien être le cas avec la Switch et sa future concurrence.

Il y a encore beaucoup de joueurs qui ne connaissent pas les spécifications de la PlayStation 5 et de la Xbox Series X. Il est tout à fait possible qu’elles soient même retardées en raison du coronavirus et ne soient pas disponibles du tout en 2020. Ce qui est clair, c’est que les fans sont excités pour les deux systèmes, et même la compatibilité descendante de leurs jeux avec la génération actuelle de systèmes pourrait ne pas empêcher les gens d’acheter les nouvelles consoles dès le premier jour, laissant leurs anciennes PS4 et Xbox Ones pour récupérer la poussière.

Suivant: L’aperçu de Project xCloud arrive sur les appareils iOS

le PlayStation 5 et Xbox Series X devraient être publiés pendant la saison des vacances 2020.

Source: VideoGamesChronicle, Twitter

Les exploits de fuite des Avengers de Marvel gâchent l’histoire du jeu et le méchant surprise

A propos de l’auteur

Scott écrit pour . depuis 2016 et contribue régulièrement à The Gamer. Il a déjà écrit des articles et des scripts vidéo pour des sites Web comme Cracked, Dorkly, Topless Robot et TopTenz.

Diplômé de l’Université Edge Hill au Royaume-Uni, Scott a commencé comme étudiant en cinéma avant de se lancer dans le journalisme. Il s’est avéré que perdre une enfance à jouer à des jeux vidéo, à lire des bandes dessinées et à regarder des films pouvait être utilisé pour trouver un emploi, indépendamment de ce que tout conseiller en carrière pourrait vous dire. Scott est spécialisé dans les jeux et aime le médium depuis le début des années 90, lorsque sa première console était un ZX Spectrum qui prenait 40 minutes pour charger un jeu depuis un lecteur de cassettes sur un téléviseur noir et blanc. Scott rédige maintenant des critiques de jeux pour . et The Gamer, ainsi que des reportages, des articles d’opinion et des guides de jeu. Il peut être contacté sur LinkedIn.

En savoir plus sur Scott Baird