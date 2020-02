Les ventes de smartphones devraient être les plus faibles en 5 ans

Une analyse de l’impact probable de l’épidémie de coronavirus sur le secteur de la technologie indique que les ventes de smartphones devraient, ce trimestre, atteindre leur plus bas niveau en cinq ans. Apple a annoncé hier qu’il ne respecterait pas ses propres prévisions pour le trimestre.

Un rapport distinct suggère que Samsung pourrait être le mieux placé pour traverser la tempête grâce à sa principale base de fabrication en dehors de la Chine…

Trendforce affirme que la production de smartphones sera particulièrement touchée car l’assemblage demande encore beaucoup de main-d’œuvre et la production de composants est également touchée.

L’épidémie a eu un impact relativement élevé sur l’industrie des smartphones, car la chaîne d’approvisionnement des smartphones est très laborieuse. La production de smartphones au 1T20 devrait diminuer de 12% en glissement annuel, ce qui en fait le trimestre avec la production la plus faible des cinq dernières années.

Les pièces de la chaîne d’approvisionnement en amont, y compris les composants passifs et les modules de caméra, présentent également des pénuries, qui peuvent potentiellement continuer à affecter négativement la production de smartphones au 2T20, si l’épidémie n’est pas maîtrisée fin février. […]

En raison de la nature mercurielle de l’épidémie, il est tout à fait possible que la production de smartphones 2020 tombe en dessous de ces prévisions.

Les appareils portables, tels que les AirPods et les montres Apple, devraient également être en baisse de 16% par rapport aux estimations originales, et un rapport précédent avait déclaré que la production d’ordinateurs portables serait encore plus durement touchée.

Trendforce suggère que les expéditions d’iPhone seront en baisse de 10% ce trimestre, tandis que Samsung verra une baisse beaucoup plus faible d’environ 3%. Un rapport distinct de . soutient que Samsung pourrait être le mieux placé pour profiter des ventes perdues d’iPhone.

Samsung Electronics devrait être l’un des principaux bénéficiaires des problèmes de production en Chine annoncés lundi par son rival Apple Inc, récoltant les fruits d’un pari d’une décennie sur la fabrication de smartphones à bas prix au Vietnam.

La moitié des smartphones de Samsung sont désormais fabriqués au Vietnam, où le coronavirus qui a paralysé les opérations d’Apple et de nombreuses autres entreprises en Chine n’a jusqu’à présent eu qu’un impact limité sur sa production.

La société a annoncé cette semaine un nouveau téléphone à clapet pliable, le Galaxy Z Flip.

Les faibles ventes de smartphones de Samsung en Chine signifient également qu’il sera moins durement touché qu’Apple par une demande réduite.

Samsung a également largement cédé le marché chinois à ses concurrents ces dernières années, ce qui signifie qu’il ne souffrira pas des fermetures de magasins et de la baisse de la demande qui frappe Apple et d’autres.

D’autres, cependant, notent que même si Samsung s’en sort mieux pour le moment, il dépend toujours de composants fabriqués en Chine, de sorte que sa propre production en souffrira si l’épidémie se prolonge.

