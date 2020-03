Les ventes d’iPhone augmentent après un an de baisse, déclare Gartner

Le dernier trimestre des vacances a vu les ventes d’iPhone augmenter pour la première fois après quatre trimestres consécutifs de baisse, selon les dernières estimations de Gartner.

Nous savions que le trimestre des fêtes était bon pour Apple grâce à un bénéfice record de 91,8 milliards de dollars. Le PDG Tim Cook a également indiqué que l’iPhone 11 a joué un grand rôle dans cette réussite…

Apple a déclaré un bénéfice de 55,96 milliards de dollars avec l’iPhone, et Cook a spécifiquement appelé l’iPhone 11.

Apple ne rapporte plus de ventes unitaires, mais Cook a déclaré que l’iPhone 11 était le modèle d’iPhone le plus vendu au cours de la période de trois mois.

Selon Cook, l’iPhone 11 était le modèle d’iPhone le plus vendu chaque semaine au cours du premier trimestre de l’exercice 2020 [calendar Q4 2019], battant l’iPhone 11 Pro et l’iPhone XR moins cher. En fait, Cook a déclaré que les trois derniers iPhones étaient les trois iPhones les plus populaires chaque semaine au cours du trimestre.

Gartner suggère qu’Apple a vendu 69,5 millions d’iPhone, contre 64,5 millions pour le même trimestre de l’année précédente. Cela a donné à l’entreprise une part de 17,1% du marché mondial des smartphones, à seulement 0,2% derrière le leader Samsung, au cours de ce trimestre. Sur l’ensemble de 2019, Apple était à la troisième place, derrière Samsung et Huawei.

Après quatre trimestres consécutifs de baisse, les ventes d’iPhone d’Apple ont renoué avec la croissance, avec une augmentation de 7,8% au quatrième trimestre. «Une légère baisse des prix de la série iPhone 11, par rapport à l’iPhone XR, et d’autres réductions de prix pour les modèles d’iPhone de la génération précédente, ont accru la demande. Cela a également aidé Apple à retrouver la position de n ° 2 », a déclaré Annette Zimmermann, vice-présidente de la recherche chez Gartner.

Les ventes d’iPhone ont été particulièrement fortes en Chine, où elles ont augmenté de 39% au quatrième trimestre. Apple a également enregistré de bonnes performances sur certains marchés matures et en développement, tels que le Royaume-Uni, la France, l’Allemagne, le Brésil et l’Inde.

La société prévoit de voir les ventes d’iPhone augmenter à nouveau au second semestre, grâce au lancement des premiers iPhones 5G d’Apple.

