Les ventes d’iPhone d’Apple ont chuté de 60% en Chine en février, le coronavirus ayant frappé

Apple a vendu moins de 500 000 iPhones en Chine en février alors que la région appliquait des restrictions sur les voyages et les rassemblements publics pour contrer la menace de propagation du coronavirus.

Plus précisément, les chiffres du gouvernement ont montré qu’Apple a vendu 494 000 téléphones en février, en baisse de 60% par rapport aux 1,27 million d’iPhones vendus au cours du même mois il y a un an.

Apple avait initialement prévu des revenus de 63 à 67 milliards de dollars pour la période janvier-mars 2020, après la vigueur des ventes de l’iPhone 11 pendant le trimestre des fêtes.

Cependant, Apple a été contraint d’annoncer qu’il manquerait cette orientation car le coronavirus a frappé et perturbé la production et la demande d’iPhone, en particulier en Chine. Apple a déclaré que le trafic de détail en Chine avait considérablement diminué, de nombreux magasins étant temporairement fermés. La baisse des ventes s’est également étendue aux transporteurs et autres chaînes de vente au détail, qui ont également fermé des magasins ou réduit considérablement les heures d’ouverture.

Alors que la plupart des magasins ont rouvert en mars, il n’est pas clair si les ventes d’Apple sont revenues à des niveaux normaux. Même si la demande chinoise est de nouveau sur la bonne voie, des mesures anti-coronavirus similaires se déploient désormais dans des pays comme l’Italie. Les impacts sur la production entraînent également des contraintes d’approvisionnement mondiales; en fin de compte, Apple ne peut pas gagner d’argent s’il ne peut pas vendre de produit.

Apple publiera officiellement ses chiffres de revenus pour le trimestre de mars en avril.

