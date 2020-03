Les ventes d’iPhone en Chine ont chuté de plus de 50% en raison du coronavirus – .

Les ventes d’iPhone en Chine ont chuté en février, le coronavirus ayant maintenu la demande à un niveau bas.

Apple prévoyait un ralentissement des ventes et a ajusté le mois dernier ses prévisions de revenus pour le trimestre.

Alors que le coronavirus continue de se propager, on ne sait pas quand la demande et la production d’iPhone reviendront à des niveaux normaux.

Les ventes d’iPhone d’Apple en Chine le mois dernier ont été nettement inférieures en raison du coronavirus, selon un nouveau rapport du South China Morning Post. Bien sûr, cela ne devrait pas surprendre autant pour deux raisons. Pour commencer, la production d’iPhone a été limitée en raison de ralentissements d’usine. Deuxièmement, les magasins de détail Apple en Chine le mois dernier ont été fermés pendant de longues périodes.

Couplé au fait que de nombreuses personnes en Chine évitent toujours d’aller dans les lieux publics chaque fois que possible, les ventes d’iPhone en Chine le mois dernier ont été inhabituellement faibles.

En ce qui concerne les chiffres spécifiques, la poste rapporte que les expéditions d’iPhone en Chine le mois dernier se sont chiffrées à 494 000. En revanche, les expéditions d’iPhone en Chine au cours du même trimestre il y a un an se sont élevées à 1,27 million d’unités. C’est plus qu’une baisse de 50% et, sans surprise, les actions d’Apple sont en baisse de près de 5% dans le commerce aujourd’hui.

Abordant la question, l’analyste Dan Ives ajoute:

Ce sont des unités iPhone de type apocalyptique et des ventes globales de smartphones qui ne sont pas surprenantes étant donné le verrouillage essentiel que la plupart de la Chine a vu au cours du mois de février avec des magasins fermés et la chaîne d’approvisionnement sous une pression massive en raison de l’épidémie de coronavirus dans le pays.

Cook et Apple, lorsqu’ils ont retiré les directives de mars du mois dernier, préfiguraient ces types de chiffres et parlaient des dommages à court terme causés en Chine au cours des six dernières semaines en raison du coronavirus et de son impact sur la demande des consommateurs dans tous les domaines.

Comme le note Ive, vous vous souviendrez qu’Apple a baissé à la mi-février ses prévisions trimestrielles en raison du coronavirus. Dans un communiqué de presse envoyé il y a quelques semaines, Apple a expliqué:

Nos prévisions trimestrielles publiées le 28 janvier 2020 reflétaient les meilleures informations disponibles à l’époque ainsi que nos meilleures estimations sur le rythme de retour au travail après la fin des vacances prolongées du Nouvel An chinois le 10 février. Le travail commence à reprendre vers mais nous assistons à un retour à des conditions normales plus lent que prévu. Par conséquent, nous ne prévoyons pas respecter les prévisions de revenus que nous avons fournies pour le trimestre de mars en raison de deux facteurs principaux.

Tout compte fait, la panique et la peur entourant le coronavirus sont palpables et ne semblent pas du tout ralentir. Le virus se propageant toujours dans de nouveaux endroits chaque jour qui passe, les gens s’approvisionnent en désinfectant pour les mains et autres produits essentiels à un degré que nous n’avons peut-être pas vu depuis l’an 2000.

