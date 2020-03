Les ventes d’iPhone ne sont plus limitées à deux par client – .

En réponse au coronavirus, et au milieu des inquiétudes concernant la chaîne d’approvisionnement, Apple a mis en place la semaine dernière une règle empêchant les gens d’acheter plus de deux modèles d’iPhone à la fois. C’était la première fois qu’Apple implémentait une telle règle en près de 12 ans.

Tranquillement, Apple a supprimé sa limite de deux commandes cette semaine.

Malgré les problèmes de coronavirus, il est toujours possible que l’iPhone 12 d’Apple soit publié dans les délais en septembre prochain. Dans le pire des cas, l’iPhone 12 pourrait ne pas arriver dans les magasins avant novembre.

Avec la pandémie de coronavirus toujours en plein essor, Apple a introduit la semaine dernière discrètement une nouvelle règle empêchant les gens d’acheter plus de deux iPhones à la fois. Notamment, cela a marqué la première fois qu’Apple a limité le volume des achats d’iPhone depuis que l’iPhone d’origine a frappé les étagères des magasins en juin 2007.

Maintenant vient via . qu’Apple a depuis baissé sa limite sur les achats d’iPhone. Soit dit en passant, Apple n’a pas fourni de raison pour la limite initiale ni pourquoi elle a choisi de lever la limite quelques jours plus tard. Quoi qu’il en soit, les gens qui cherchent à s’approvisionner en iPhone peuvent désormais en acheter plus de 10 à la fois s’ils le souhaitent.

Il convient de noter que la restriction de 2 appareils n’était pas spécifique à l’iPhone. Au contraire, il a également été appliqué à l’iPad Pro, au Mac Mini et au MacBook Air. Soit dit en passant, les restrictions d’achat sur ces appareils ont également été levées en dehors de la Chine. Si vous résidez en Chine, les achats de MacBook Air sont limités à cinq par personne.

Encore une fois, Apple n’a pas fourni de raison expliquant pourquoi il a implémenté puis levé rapidement la limite d’achat, mais il va sans dire que cela a à voir avec la fluidité de la situation des coronavirus et comment elle continue d’avoir un impact sur la chaîne d’approvisionnement de l’entreprise.

Avec de nombreuses usines en Chine qui se remettent en marche et ne fonctionnent toujours pas à pleine capacité de production, il est probable qu’Apple était simplement prudent. Rappelons qu’un rapport du 4 mars a relayé que les remplacements d’iPhone prenaient plus de temps que d’habitude et resteraient en pénurie pendant environ deux à quatre semaines. C’était il y a environ trois semaines, il est donc possible que les problèmes de la chaîne d’approvisionnement d’Apple ne soient pas aussi graves que prévu.

Sur une note connexe, un récent rapport concernant l’iPhone 12 révèle que l’iPhone de nouvelle génération d’Apple est toujours sur la bonne voie pour un lancement en septembre. En supposant qu’il n’y ait plus de hoquet, et en supposant que le monde maîtrise le coronavirus dans les prochaines semaines, la production de masse de l’iPhone 12 devrait commencer en mai. Ainsi, alors que certains analystes pensent que la sortie de l’iPhone 12 pourrait être repoussée jusqu’en novembre, il est encore beaucoup trop tôt pour faire tout type de prédiction avec un certain degré de certitude.

