Les ventes du Galaxy S20 ont été lentes car personne n’achète de nouveaux téléphones – .

La gamme Galaxy S20 de Samsung a jusqu’à présent connu des ventes décevantes, en partie à cause de la pandémie mondiale de coronavirus qui a forcé des millions de personnes à se mettre en quarantaine à la maison et les entreprises à fermer temporairement.

C’est le genre de situation qui n’est pas exactement propice à l’achat de smartphones – et, en effet, l’industrie a récemment connu sa plus forte baisse mensuelle des expéditions de smartphones de l’histoire.

Nous sommes déjà connus pour avoir arrimé le Galaxy S20 comme l’un des meilleurs combinés Android à sortir au cours du premier semestre de cette année, et cela grâce à tout, de son excellent design aux grandes mises à niveau matérielles, y compris un nouveau système de caméra et la 5G connectivité. Et tandis qu’au lancement, la variante S20 la moins chère vous aurait fait perdre 999 $, Samsung a conservé sa priorité passée et a baissé le prix de la gamme S20 comme la société a tendance à le faire pour ses téléphones Galaxy S peu après le lancement.

Malheureusement, même avec des détaillants comme Best Buy et Amazon offrant une baisse de prix de 200 $, tout ce qui précède n’a toujours pas semblé faire grimper les ventes du Galaxy S20 à un point où ils peuvent être considérés comme autre chose qu’une déception. Selon les analystes, le Galaxy S20 n’a réussi à atteindre que 60% des ventes réalisées par la gamme Galaxy S10 au cours de la même période l’année dernière.

Les responsables de Samsung ont participé à une conférence téléphonique privée avec des analystes du secteur ces derniers jours, dans l’espoir de les convaincre que son entreprise ne connaît aucun problème particulier en raison de la crise – ou en raison des macro-conditions qui en sont responsables. À savoir, la pandémie de coronavirus qui a forcé les gouvernements à mettre en place des fermetures et des quarantaines dans le monde, ce qui est le genre de conditions qui ne sont pas exactement, eh bien, propices à l’achat d’un nouveau smartphone cher.

Pour avoir une idée des types d’offres qui ont été proposées pour le S20 ces derniers jours, la meilleure offre pourrait être trouvée sur Amazon, directement auprès de Samsung, y compris un Galaxy S20 de 128 Go déverrouillé, pour 799,99 $. Une offre Amazon distincte regroupe ce même téléphone avec les Galaxy Buds et le chargeur sans fil Samsung Duo Pad pour 973 $.

Malgré ces accords, le problème du manque de demande est bien plus important que Samsung. En fait, la pandémie mondiale de coronavirus a récemment provoqué la plus forte baisse des expéditions mensuelles de smartphones de l’histoire, les totaux de février montrant une baisse de 38% des expéditions d’une année à l’autre, selon Strategy Analytics.

Lors d’une visite dans les installations de fabrication d’écrans nationaux de Samsung ces derniers jours, le Korea Times a rapporté que le vice-président de Samsung Electronics Lee Jae-yong avait déclaré: “Des variables internes et externes inattendues exercent une pression sur Samsung, mais nous ne devons pas nous arrêter.”

Tout est question de «fondamentaux d’entreprise» en ce moment, poursuit le rapport. Cependant, Samsung, ainsi que LG, doivent maintenant faire face à des fermetures de leurs usines de smartphones et d’appareils ménagers en Inde, où les mesures visant à contenir la propagation du coronavirus sont devenues plus agressives ces derniers jours.

L’usine indienne de Samsung est l’une de ses installations de fabrication de smartphones les plus importantes, car elle peut produire jusqu’à 120 millions de téléphones par an.

