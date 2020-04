les ventes du Galaxy S20 Ultra vont très bien

Entre ce que ce modèle est l’un des plus chers jamais introduits sur le marché pour cette série d’appareils et le fait que le monde bat son plein urgence coronavirus, personne ne s’attendait à un énorme succès Galaxy S20 Ultraet pourtant il en est ainsi. Ce n’est pas Samsung qui le dit, mais on le découvre grâce à l’un des fournisseurs du géant sud-coréen.

Le fournisseur qui produit i capteurs ultra grand angle de 12 MP et le caméras frontales de 40 MP a dû accélérer la production étant donné la forte demande de Samsung. Cela indiquerait normalement deux possibilités. Un smartphone similaire est sur le point d’arriver ou que les unités du Galaxy S20 Ultra se cassent. Aucun autre appareil n’est en vue, il est donc évident que c’est la deuxième option.

Samsung Galaxy S20 Ultra

En même temps, les deux autres modèles de la série ne se vendent pas très bien, à tel point que de plusieurs parties du monde, ces dernières semaines, encore plus de modèles de Galaxy S10 series. Un choix particulier de consommateurs qui ont préféré aller sur un smartphone à un prix disproportionné, plus de 1400 euros.

Le rapport qualité-prix est complètement hors échelle, à tel point qu’au début les analystes avaient émis l’hypothèse d’un plus grand succès de leur propre chef Galaxy S20 et Galaxy S20 +. Cela n’a pas été le cas et Samsung n’est probablement pas trop triste à ce sujet, même s’il devra toujours comprendre ce qui n’a pas fonctionné avec ces deux. En attendant, vous pouvez profiter d’un peu de répit en termes de profits même pendant l’urgence en question qui il a certainement beaucoup réduit ses revenus.