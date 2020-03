Les versions PS5 et Xbox Series X devraient être retardées – .

La PlayStation 5 et la Xbox Series X sont deux des produits les plus attendus de l’année, des mises à niveau de console de nouvelle génération qui se sont écoulées depuis sept ans.

Devrait être publié cette saison des fêtes, la PS5 et la nouvelle Xbox pourraient être retardées en raison de la pandémie de coronavirus.

La réponse mondiale à l’épidémie de COVID-19 aura un impact énorme sur l’économie au cours des prochains mois, et la production de biens non essentiels, comme les consoles 2020, pourrait également en souffrir.

La PS5 et la Xbox Series X devraient être publiées avant les fêtes de fin d’année, selon les annonces officielles de Sony et Microsoft. Cependant, ces fenêtres de lancement provisoires n’ont pas été mises à jour depuis avant le début de la nouvelle épidémie de coronavirus en Chine, et les lancements réels de la PS5 et de la Xbox Series X pourraient être gravement affectés par la pandémie. Alors que l’épidémie a paralysé la Chine au début de l’année, plusieurs rapports ont été révélés, révélant que les fermetures d’usines pourraient nuire à la production de plusieurs produits populaires, notamment les derniers iPhones et les consoles Nintendo Switch. Les analystes ont déclaré que les lancements PS5 et Xbox pourraient entraîner des retards et des problèmes de stock.

AMD, partenaire de Sony et de Microsoft, a récemment suggéré que les deux consoles seront publiées dans les délais, ce qui pourrait encore être exact. Les deux sociétés pourraient toujours aller de l’avant avec des annonces, et elles pourraient toujours expédier la PS5 et la Xbox à temps. Mais ne vous attendez pas à un lancement en douceur de l’une ou l’autre des consoles de jeux vidéo compte tenu de ce qui se passe dans le monde en ce moment.

Les dernières semaines ont prouvé, si vous n’étiez toujours pas convaincu, que la menace COVID-19 est réelle et que la manière de la combattre jusqu’à ce qu’un traitement ou un vaccin spécifique soit disponible est d’éviter les interactions sociales et d’employer une excellente hygiène personnelle. Le premier est essentiel pour limiter les infections et prévenir l’effondrement des systèmes médicaux. Le but de plusieurs gouvernements à travers le monde est de faire en sorte que le nombre de patients ne dépasse pas le nombre de lits et de systèmes de ventilation disponibles qui sont nécessaires pour traiter les patients atteints de coronavirus COVID-19. La seule façon de le faire est que tout le monde reste à l’intérieur autant que possible et réduise les déplacements non essentiels.

Les États-Unis ont déclaré une urgence nationale et interdit les vols en provenance d’Europe. L’Italie est en verrouillage complet. La Suisse et l’Autriche ont fermé leurs frontières avec l’Italie. Plusieurs pays européens, dont la Bulgarie, la République tchèque, la Hongrie, la Roumanie et la Slovaquie, ont également déclaré des urgences nationales. La Pologne et la Moldavie ont interdit les vols. L’Ukraine a fermé ses frontières aux étrangers. La France et l’Espagne ont annoncé de sévères restrictions, ne déclarant pas elles-mêmes les urgences nationales.

Ces perturbations de la vie normale auraient un impact sur tout lancement de nouveau produit, qu’il s’agisse du prochain Pixel 4a ou de la PlayStation 5 et de la nouvelle Xbox. En fonction de l’évolution de la lutte contre l’épidémie, les populations pourraient ne pas être en mesure d’acheter de nouveaux produits dans les mois à venir, même si les usines en Asie reprennent leur production à plein rendement. Seules les entreprises essentielles, notamment les épiceries, les pharmacies, les banques et les hôpitaux, resteront ouvertes dans certains pays, et aucune d’entre elles ne vend de consoles de jeux vidéo.

La pandémie aura évidemment aussi un impact énorme sur l’économie, et beaucoup de gens éviteront le luxe d’acheter une console à 499 $ cette année.

Avec tout cela à l’esprit, les affirmations des analystes selon lesquelles les nouvelles consoles seront probablement retardées sont parfaitement logiques. DFC Intelligence a publié une nouvelle prévision pour les nouvelles consoles, rapporte Forbes, disant qu’il s’attend à ce que les deux consoles soient retardées:

Le coronavirus est susceptible d’avoir un impact majeur à court terme sur la livraison des deux systèmes. Il y a de fortes chances qu’un ou les deux systèmes ne lancent pas 2020. Si les systèmes se lancent, l’offre sera probablement limitée et le prix initial pourrait être plus élevé que prévu.

Actuellement, l’économie est dans un état d’incertitude sans précédent. Même si la situation s’améliore en quelques semaines, la capacité de fabriquer et de sortir un nouveau système de jeu haut de gamme a déjà été sérieusement affectée.

Sony et Microsoft pourraient continuer à faire des annonces sur les séries PS5 et Xbox cette année et la pression est toujours sur Sony pour révéler le design de la PlayStation 5 ainsi que ses spécifications, deux choses que Microsoft a déjà faites. Les détails de la sortie seront probablement officialisés assez rapidement, même si les consoles ne seront pas commercialisées avant les fêtes de fin d’année.

La note DFC Intelligence suggère également que la demande sera plus forte que jamais après le lancement définitif des consoles:

La bonne nouvelle est que la demande des consommateurs devrait être plus forte que jamais. La demande dépassera de loin l’offre et à long terme, ce qui pourrait augmenter les ventes globales. De plus, l’abondance de prudence du gouvernement et du public devrait contribuer à garantir qu’il s’agit d’une crise à court terme.

La PlayStation 5 et la Xbox Series X sortiront pour enregistrer la demande des consommateurs. Les défis que doivent relever Sony et Microsoft sont de s’assurer qu’ils lancent des systèmes qui répondent aux attentes. Compte tenu de la situation actuelle, attendre pour s’assurer qu’ils obtiennent le bon produit initial est le choix le plus prudent.

