Les versions PS5 et Xbox Series X sont-elles retardées? Voici ce que disent les meilleurs initiés – .

La date de sortie de la PS5 pourrait être fixée à un mois de novembre, selon les analystes, qui est également le moment où la nouvelle Xbox Series X devrait être lancée.

Cela est conforme aux plans de lancement de Sony et de Microsoft pour la PS4 et la Xbox One, qui ont tous deux été lancés en novembre 2013.

Indépendamment de ce qui se passe avec l’épidémie de coronavirus, les deux sociétés devraient toujours être en mesure de démarrer les ventes pendant la période des fêtes, même si la pénurie de stocks pourrait nuire aux ventes initiales.

L’iPhone 12 n’est pas le seul produit très attendu de l’année, car 2020 est une année particulièrement spéciale pour les joueurs. La Sony PlayStation 5 et la Xbox Series X devraient être lancées pendant la période des fêtes selon Sony et Microsoft, bien que nous n’ayons pas de dates de sortie fermes pour les deux consoles. 2020 est également une année spéciale en ce qui concerne autre chose, l’émergence d’une toute nouvelle maladie virale qui peut être très dangereuse pour certains patients. La nouvelle flambée de coronavirus est si massive qu’elle affecte déjà la vie quotidienne dans les pays occidentaux, qui commencent tout juste à vivre ce que la Chine a traversé ces derniers mois. Les blocages en Chine continentale ont considérablement limité la propagation du virus, mais ont également affecté les chaînes de production de divers appareils, l’iPhone 12 en étant un parfait exemple. Le combiné est déjà censé voir un retard d’au moins un mois. Il est donc parfaitement logique de supposer que la PS5 et la Xbox Series X connaîtront leurs propres retards en raison de l’épidémie. Mais les initiés de l’industrie s’attendent toujours à ce que les deux nouvelles consoles arrivent dans les magasins en novembre, quoi qu’il arrive ensuite avec l’épidémie de COVID-19.

Certaines rumeurs sur la PS5 et la série X qui ont précédé l’épidémie de coronavirus ont déclaré que les nouvelles consoles pourraient être lancées dès octobre ou dès début décembre. Mais les analystes avec des sources dans l’industrie s’attendent à ce que novembre soit le mois où les deux consoles arrivent dans les magasins. GamesRadar s’est entretenu avec divers experts qui ont proposé la même estimation, notamment Piers Harding-Rolls (IHS Markit), le Dr Serkan Toto (Kantan Games K.K.) et Michael Pachter (Wedbush Securities).

L’une des raisons pour lesquelles novembre est un mois préféré pour tous est qu’il correspond aux plans de lancement de Sony et de Microsoft pour la génération de consoles précédente.

“Semblable à la fin de 2013, lorsque la Xbox One et la PS4 ont été lancées ensemble, aucune des deux sociétés ne veut se donner une longueur d’avance”, a déclaré Harding-Rolls. «La dynamique des ventes est cruciale dans le secteur des consoles, en particulier au cours des deux premières années de vente. Ce sera 7 ans après le lancement de la génération actuelle, qui est un délai normal pour la sortie d’une nouvelle génération. La dernière fois, ils ont tous deux été lancés au cours de la même période de l’année, et ils seront heureux de le faire à nouveau avant la saison des ventes des Fêtes. »

Toto, quant à lui, a déclaré que des annonces sont imminentes pour les deux consoles, s’attendant à ce que Microsoft et Sony dévoilent complètement les consoles ce mois-ci. Microsoft a déjà deux longueurs d’avance sur Sony en ce qui concerne les annonces de consoles. La société a révélé à la fois la conception et les spécifications de la série X au cours des trois derniers mois, tandis que Sony était plutôt silencieux à propos de la PS5 au cours de la même période. Le logo PS5 révélé au CES 2020 début janvier ne compte pas vraiment parce que, qui s’en soucie?

L’épidémie de coronavirus peut encore affecter la production, auquel cas les joueurs devraient s’attendre à des pénuries d’approvisionnement pendant la saison des fêtes. Mais les analystes ne s’attendent pas à ce que l’épidémie empêche Sony ou Microsoft de lancer les consoles pendant la période des fêtes.

Pachter a déclaré que «la situation en Chine est en fait meilleure qu’elle ne l’était il y a quelques semaines. Wuhan revient à la normale et les restrictions imposées par le gouvernement chinois aux contacts sociaux semblent avoir fortement limité la propagation des maladies dans ce pays. Je m’attends à ce que les affaires reviennent à la normale d’ici mai ou juin, bien avant que Sony et Microsoft aient besoin de commencer la fabrication pour garantir une date de lancement en novembre. »

Les analystes n’ont pas toujours raison, bien sûr, mais ils ont souvent de très bonnes idées étant donné que certains d’entre eux ont accès à des secrets d’industrie qui ne sont pas disponibles pour le reste d’entre nous. Cela dit, il ne nous reste plus à attendre que Sony et Microsoft annoncent les dates de lancement et les prix officiels des deux consoles.

