Les vétérans de la technologie de Seattle se précipitent pour créer une application pour suivre l’exposition au COVID-19 uniquement pour se heurter au rejet d’Apple – .

(Image de trace COVID)

Il s’avère que deux semaines d’auto-isolement et de distanciation sociale sont un bon laps de temps pour créer une application – surtout si cette application a pour but d’aider dans la lutte contre COVID-19.

Mais le travail ininterrompu de trois ingénieurs logiciels de Seattle peut ne pas voir le jour en raison des restrictions qu’Apple a placées dans l’App Store sur les applications liées à COVID-19 qui traitent des données privées.

COVID Trace est la création de Dudley Carr, Wes Carr et Josh Gummersall, trois vétérans de la technologie ayant une expérience antérieure chez Moz, Google, Uber et ailleurs. L’application de traçage des contacts, évolutive et automatisée – avec un fort accent sur la protection de la vie privée des utilisateurs – est destinée à utiliser les données du téléphone portable pour avertir les gens s’ils ont été exposés à COVID-19. Il compare les données de localisation des utilisateurs avec les emplacements d’exposition potentielle.

Dudley Carr.

Les appels au traçage numérique, déjà utilisés dans des pays comme Singapour et la Corée du Sud, sont de plus en plus vifs chez certains aux États-Unis, notamment Trevor Bedford, épidémiologiste au Fred Hutchinson Cancer Research Center de Seattle, qui dirige un effort appelé NextTrace.

L’application COVID Trace est conçue et prête à être déployée, mais Apple limite les applications COVID-19 principalement aux universités, aux hôpitaux ou à d’autres organisations établies et à but non lucratif, selon ceux qui ont entendu parler de l’entreprise.

“Lorsque vous passez deux semaines à construire cette idée et que vous vous dépêchez et que vous vous heurtez à ce mur, c’est frustrant”, a déclaré Dudley Carr, l’ancien directeur technique de Moz, la société d’optimisation des moteurs de recherche de Seattle. “Mais cela a aussi beaucoup de sens, car si vous pensez au nombre de personnes qui tentent d’atteindre potentiellement les utilisateurs, il y a tellement de potentiel à induire en erreur et à exploiter.”

. a contacté Apple pour lui faire part de ses commentaires sur sa politique concernant les applications liées à COVID-19 et la société a indiqué ces conseils aux développeurs.

Dans des articles de blog séparés sur le site Web de COVID Trace, Carr a partagé beaucoup de choses sur l’application, présentant le concept, exposant des détails sur l’architecture et offrant un examen approfondi des mesures qui ont été prises pour faire de la confidentialité un élément central .

Carr a appelé la surveillance de masse des données et des applications des téléphones portables en Chine pour déterminer qui pourrait être infecté comme une perspective «désagréable» pour la majorité des Américains, même s’ils sont en pleine pandémie.

“Nous avons été des individus assez soucieux de la confidentialité”, a déclaré Carr à .. «Lorsque j’ai commencé à penser à la recherche des contacts, l’idée est apparue que si nous sommes principalement capables de le faire par téléphone, c’est probablement un très bon moyen de protéger la vie privée des gens. Si les données ne quittent pas votre téléphone, la possibilité d’exploiter cela ou s’il existe un moyen de mal gérer ces données diminue considérablement. “

COVID Trace ne demanderait que les données dont il a besoin et les conserverait aussi peu de temps que possible. Les données partagées publiquement pour alerter les autres sont anonymisées et dépourvues d’identifiants uniques.

Courir dans le barrage Apple a poussé Carr à faire de la sensibilisation au cours des cinq derniers jours, en contactant des amis professionnels médicaux ou des personnes avec lesquelles il a travaillé chez Google qui pourraient avoir des réponses.

“Nous essayons de faire passer le mot aux gens, mais toutes les personnes avec lesquelles nous pourrions potentiellement travailler en partenariat et travailler sont super submergées en première ligne”, a déclaré Carr. “Je pense que c’est important, mais il est difficile d’attirer leur attention en ce moment.”

Alors que le plan serait maintenant pour COVID Trace de travailler avec des informations autodéclarées, Carr a dit qu’il serait assez simple de travailler avec des installations de test d’une manière qui est «très faible» afin qu’elles puissent vérifier les données côte à côte avec elles-mêmes. -données signalées.

Mais chaque jour qui passe est un autre jour sans la collecte d’informations vitales pour arrêter la propagation du nouveau coronavirus. Même si Apple et Google autorisent des applications comme la sienne, Carr a déclaré que ce n’était pas comme si ces entreprises allaient aider en fournissant plusieurs semaines de données sur l’endroit où les gens se trouvaient.

“Les gens ne se rendent pas vraiment compte pour le moment qu’il n’y a pas seulement un retard en termes de sortie des trucs, il y aura un retard en termes d’utilité car il n’a pas les données rétrospectives”, a-t-il déclaré. “Et je pense que c’est un problème grave qui va être l’une de ces choses qui, lorsque vous vous rendrez compte que c’est un problème, les solutions ne seront plus particulièrement acceptables.”

En attendant, Apple a publié sa propre application et son propre site Web, en partenariat avec le CDC, destinés à servir d’outil de dépistage COVID-19 et à un ensemble de ressources pour que les gens restent informés et protègent leur santé.

Plus de rejets

(Image Antidote)

COVID Trace n’est pas le seul à rencontrer des problèmes pour accéder à l’App Store.

Antidote est une autre application construite à Seattle, créée au cours de 11 longues journées par Philipp Cannons et son équipe d’Asgard Analytics, qui a reçu le même rejet que COVID Trace car elle ne provenait pas d’une institution accréditée.

Semblable à l’application TraceTogether de Singapour, Antidote s’appuie sur le suivi des contacts via Bluetooth et promet une collecte de données anonyme

“Si quelqu’un déclare être malade, tous ceux qui se trouvent à proximité en seront informés”, affirme le site Web de l’application. “Alternativement, vous pouvez avertir toutes les personnes avec lesquelles vous êtes entré en contact en déclarant être malade.”

(Photo FaceAlert)

Andrew Munsell, un ingénieur logiciel à Seattle qui travaille pour Amazon, a soumis son application gratuite pour approbation il y a deux semaines et après avoir été bloqué dans le processus de révision et avoir fait des allers-retours avec Apple, il a finalement appris jeudi qu’il avait été rejeté.

FaceAlert de Munsell est une application iPhone et Apple Watch qui utilise l’apprentissage automatique pour détecter lorsque vous touchez votre visage et vous rappelle d’éviter de le faire – des conseils de lutte contre les germes qui ont été largement partagés pendant la pandémie.

Apple n’était apparemment pas à l’aise avec FaceAlert pour prendre “des mesures de santé que l’appareil n’était pas conçu pour supporter”, selon une correspondance reçue par Munsell. Il n’y a aucune référence au coronavirus ou au COVID-19 et Munsell a supprimé tout ce qui faisait allusion aux «habitudes saines». Il soutient que tout ce que son application fait est de mesurer la position du bras.

Munsell a déclaré avoir même envoyé un courriel au PDG d’Apple, Tim Cook, jeudi, ce qui pourrait expliquer pourquoi il a reçu un appel téléphonique d’Apple plus tard dans la journée au cours de laquelle il a déclaré que la société lui avait dit qu’elle n’était pas intéressée à accepter la responsabilité d’avoir une application sur leur plate-forme qui forme les gens à éviter de toucher leur visage.

«Je suis très convaincu de cela, car je pense que cette application pourrait aider des millions d’utilisateurs d’Apple Watch à travers le monde», a déclaré Munsell.