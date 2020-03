les vidéos sur les coronavirus seront monétisées

YouTube dit qu’il réévalue ses règles sur coronavirus et activera les annonces sur un nombre limité de canaux qui discutent de l’épidémie. Au départ, YouTube a démonétisé toutes les vidéos mentionnant le coronavirus. Mais après avoir fait face au contrecoup et réalisé que ce sera un sujet de discussion pour de nombreux créateurs, YouTube a changé de position.

Dans un premier temps, la plateforme a appliqué sa politique sur les événements sensibles et placé l’épidémie de coronavirus sous la rubrique “situation dramatique causant des pertes de vie”. Cette police est destinée à couvrir des événements importants, tels qu’une catastrophe naturelle.

YouTube essaie de sélectionner le contenu à inclure en évitant les fausses vidéos

«Il devient clair que ce problème fait maintenant partie intégrante et importante de la conversation quotidienne. Par conséquent, nous voulons nous assurer que les organismes de presse et les créateurs puissent continuer à produire des vidéos de qualité de la meilleure façon possible “, a-t-il écrit Susan Wojcicki, PDG de YouTube, dans une lettre aux créateurs.

Pour commencer, YouTube activera les annonces pour certaines chaînes, y compris celles qui s’autocertifient. Wojcicki dit que la plateforme prépare des politiques pour étendre la monétisation à plusieurs créateurs et organisations de presse dans les semaines à venir.

Les modifications montrent la ligne que YouTube prévoit de parcourir. Vous voulez éviter la monétisation des fausses vidéos, mais doit également permettre à certains créateurs de produire du contenu utile pour la plateforme. À tout le moins, cela nous rappelle qu’il est difficile d’appliquer des politiques générales et que la plate-forme devra peut-être considérer les “événements sensibles” au cas par cas.