Les villes intelligentes peuvent signifier que vous ne manquerez plus jamais un bus

Au CES 2020 à Las Vegas, HERE Technologies a dévoilé deux nouvelles API conçues pour aider à améliorer la mobilité urbaine en offrant aux navetteurs un moyen plus facile de planifier des itinéraires et de trouver le chemin le plus intelligent vers leurs destinations.

L’API HERE Public Transit, qui contient des informations en temps réel sur les panneaux de départ et les interruptions de service, peut aider à améliorer l’expérience d’utilisation des transports en commun en trouvant le moyen le plus intelligent pour se rendre à une destination en fonction d’une gamme d’événements dynamiques.

Par exemple, si un train part dans deux minutes mais que la gare est à cinq minutes à pied, l’API est suffisamment intelligente pour savoir qu’un utilisateur peut avoir besoin de prendre la prochaine connexion ou d’utiliser un autre moyen de transport.

L’API de HERE Technologies exploite un riche portefeuille de données provenant des autorités de transport en commun, d’agences externes et du contenu de la carte propriétaire HERE de l’entreprise, pour améliorer l’expérience utilisateur de porte à porte. Il fournit même des instructions piétonnes précises qui tiennent compte des escaliers, des trottoirs, des passages pour piétons, des ponts, des tunnels, des ascenseurs et des escaliers mécaniques.

Planification de voyage

L’API de routage intermodal HERE offre aux utilisateurs une expérience de routage innovante et intelligente à travers les villes en combinant les transports publics consolidés avec d’autres modes de transport tels que les voitures privées, les vélos, les taxis et d’autres services de mobilité urbaine partagés.

L’API peut aider les utilisateurs à naviguer plus efficacement entre une paire d’emplacements donnés et elle offre même des informations de stationnement à proximité des arrêts de transport en commun pour lutter contre la congestion du trafic. Il peut également indiquer au navetteur combien de temps il faut pour se rendre à la gare ou suggérer un transfert efficace vers les transports en commun. Étant donné que l’API utilise des mises à jour quotidiennes des données d’horaire, elle indiquera également aux utilisateurs quand le prochain train partira et combien de temps il faudra pour marcher jusqu’au bureau.

CTO et vice-président directeur du développement chez HERE Technologies, Giovanni Lanfranchi a expliqué comment les nouvelles API de l’entreprise peuvent aider à offrir une meilleure expérience de mobilité urbaine aux navetteurs, en déclarant:

«La mission de HERE Technologies est d’ouvrir la voie à une plus grande collaboration afin de fournir une expérience de mobilité urbaine transparente, en aidant les organisations publiques et privées à offrir des services multimodaux améliorés à leurs clients. Nous fournissons une plate-forme ouverte aux fournisseurs de contenu pour proposer et publier des données sur la mobilité urbaine qui peuvent être intégrées dans des applications pour optimiser les besoins du voyageur urbain. »

Découvrez toutes les couvertures CES 2020 de TechRadar. Nous sommes en direct à Las Vegas pour vous apporter toutes les dernières nouvelles et lancements technologiques, ainsi que des critiques pratiques de tout, des téléviseurs 8K et des écrans pliables aux nouveaux téléphones, ordinateurs portables et gadgets pour la maison intelligente.