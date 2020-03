Les voitures RC expireront après 30 jours

Afin de faire face aux répercussions économiques dues à l’urgence du coronavirus, certaines mesures visant à faire face à la crise sont envisagées dans le décret Cura Italia. L’une des mesures les plus importantes aurait dû être la suspension Rc Auto pour le CoronaVirus.

Le décret précédent s’adressait exclusivement aux 11 municipalités considérées comme une zone rouge, mais étant donné que l’Italie dans son ensemble est considérée comme une zone protégée, la suspension des primes d’assurance aurait dû couvrir l’ensemble du territoire.

Avec la publication au Journal officiel du Dl 18/2020 Cura Italia, quelque chose a réellement changé, en fait ce n’est pas une véritable suspension, mais une extension de la validité du certificat après son expiration. Voyons ci-dessous comment cela fonctionne et quels sont les sujets qui peuvent profiter de cet avantage.

Fonctionnement de l’extension Rc Auto Coronavirus

Selon le décret publié au Journal officiel du 17 mars 2020, il n’y a donc plus suspension du RCA, mais prolongation de la durée de validité des certificats après leur expiration; le délai légal fixé à 15 jours, avec l’arrêté Cura Italia, passe à 30 jours.

Autrement dit, il sera possible de circuler avec une assurance expirée depuis 30 jours au lieu de 15, uniquement pour les voitures (voitures et motos) qui ont un acompte dû entre le 21 février et le 30 avril 2020. Selon certaines enquêtes menées, il y en a plus de 7 -8 millions de voitures qui peuvent profiter du nouvel avantage économique.

Au cours de cette période de 30 jours, la compagnie d’assurance est tenue de maintenir la garantie fournie avec le contrat d’assurance jusqu’à la prise d’effet de la nouvelle police, conformément à l’article 170-bis, paragraphe 1, du décret législatif du 7 septembre 2005. , n. 209.

Comme l’expliquent les experts de Facile.it dans un guide, pour ceux qui se retrouvent à payer pour l’assurance après l’expiration de leur police, mais dans les 30 jours prévus par le décret, deux voies s’ouvriront:

renouveler le contrat d’assurance avec la même compagnie: dans ce cas, le paiement de la nouvelle année remboursera la précédente et la nouvelle police expirera la police d’origine

signer un nouveau contrat d’assurance avec une autre entreprise: dans ce cas, la nouvelle police doit à ce stade commencer à partir du moment du paiement. Le client pourrait en effet bénéficier d’une période d’assurance “prolongée”, bien qu’il ait payé la même rente.

Toute réclamation dans la période comprise entre l’expiration de l’ancienne couverture et l’activation de la nouvelle serait à la charge de la première entreprise. Pourvu qu’ils surviennent dans les 30 jours suivant l’extension ou à l’expiration de l’ancienne couverture.

Comment suspendre temporairement une assurance auto et moto

Au lieu de cela, la suspension RCA classique pour les voitures et les motos est différente. Compte tenu de la période d’immobilisation générale, on pourrait penser à suspendre l’assurance des voitures et motos à l’arrêt dans le garage. Cependant, la suspension doit être prévue dans le contrat d’assurance, afin que tout le monde ne puisse pas accéder à cette option.

Pour demander la suspension temporaire de la police d’assurance, les conditions suivantes doivent être respectées:

La situation administrative et comptable doit être régulière, c’est-à-dire que le paiement prévu par le contrat doit déjà avoir été effectué;

La police doit avoir une durée résiduelle d’au moins 30 jours.

Faire une demande de suspension pour une assurance auto et moto est vraiment très simple. En fait, il vous suffit d’envoyer les documents suivants à votre compagnie d’assurance:

Lettre de demande de suspension de la police, formulaire sur le portail de votre entreprise;

Copie du certificat d’assurance et de la carte verte.

La suspension est accordée à la discrétion des différentes compagnies d’assurance et également de leur durée qui varie en fonction du contrat conclu. Contrairement à l’installation précédente dans laquelle il est possible de voyager avec votre voiture, en utilisant la suspension temporaire de la couverture d’assurance, il n’est pas possible de voyager.