Les voix des Jedi dans Star Wars: The Rise of Skywalker expliquées

De gros spoilers pour Star Wars: The Rise of Skywalker suivent.

À la fin de Star Wars: The Rise of Skywalker, alors que Rey bat l'empereur Palpatine, elle, euh… grand-père, elle entend toute une série de voix Jedi du passé de Star Wars. Certaines de ces voix sont très faciles à identifier, comme Obi-Wan Kenobi d'Ewan McGregor, ou Mace Windu de Samuel L Jackson – mais il y a tellement de personnages qui parlent en même temps que vous ne les attraperiez jamais tous lors d'une première visualisation.

Heureusement, depuis la sortie du film, les téléspectateurs à œil d'aigle ont cassé les crédits, et nous savons maintenant qui ils sont tous. Ci-dessous, nous expliquerons qui sont toutes les voix Jedi dans Star Wars: The Rise of Skywalker, et elles incluent des coupes assez profondes de la tradition de Star Wars. C'est un régal si vous êtes un fan des films d'animation Star Wars en particulier.

Voici un aperçu rapide:

Liam Neeson comme Qui-Gon Jinn

Ewan McGregor comme Obi-Wan Kenobi

Frank Oz en tant que Yoda

Samuel L.Jackson en tant que Mace Windu

Freddie Prinze Jr en tant que Kanan Jarrus (extrait de Star Wars: Rebels)

(extrait de Star Wars: Rebels) Ashley Eckstein comme Ahsoka Tano (extrait de Star Wars: The Clone Wars / Rebels)

(extrait de Star Wars: The Clone Wars / Rebels) Angelique Perrin comme Adi Gallia (extrait de The Phantom Menace, The Clone Wars et, euh, Jedi Power Battles sur PSone)

(extrait de The Phantom Menace, The Clone Wars et, euh, Jedi Power Battles sur PSone) Jennifer Hale comme Aayla Secura (extrait de Attack of the Clones, Revenge of the Sith, Star Wars: The Clone Wars)

(extrait de Attack of the Clones, Revenge of the Sith, Star Wars: The Clone Wars) Olivia D'Abo comme Luminara Unduli (extrait de Attack of the Clones et The Clone Wars)

Notez que certains de ces personnages ont été interprétés par d'autres acteurs en live-action. Adi Gallia a été joué par Gin Clarke, par exemple, et Aayla Secura a été joué par Amy Allen.

Cette séquence est l'un des morceaux de service de fans les plus détaillés à ce jour. Alors que, par exemple, la série animée Rebels a été largement évoquée dans Rogue One: A Star Wars Story – vous pouvez voir le navire de l'équipage Ghost à la bataille de Scarif – ici, nous avons droit à des références plus directes.

Ahsoka Tano est mort, selon The Rise of Skywalker

Cela a provoqué un débat parmi les fans de Star Wars. Ahsoka Tano, un personnage préféré des fans de la série animée The Clone Wars et Rebels, est confirmé mort par The Rise of Skywalker, en supposant que toutes ces voix sont des fantômes de Force (les autres le sont, donc il n'y a aucune raison de supposer qu'Ashoka ne serait pas ainsi que). Peut-être que la fin de son histoire est sauvegardée pour un futur projet Star Wars.

Pourtant, c'est bien qu'elle ait eu un petit moment dans les films en direct.