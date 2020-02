les voleurs ont juste besoin d’une bouteille coincée dans la roue

S’il y a bien une chose que les automobilistes craignent le plus, c’est bien que leur voiture soit volée. En ce sens, au cours des dernières décennies, de nombreuses technologies ont été développées qui vous permettent d’éviter des situations similaires, notamment alarmes antivol, des alertes sur le téléphone au cas où quelqu’un tenterait de forcer la porte et même la possibilité de localiser le véhicule via GPS.

Pourtant, il semble y avoir une méthode, pas même une invention récente, qui vous permette de vol de véhicule – particulièrement plus petit et généralement plus vieux – juste sous le nez du propriétaire. Et l’astuce est tout perdue en un bouteille en plastique fermée, plein d’air, coincé au bon endroit.

Voitures: voici comment remarquer que vous êtes visé dans une éventuelle tentative de vol

Le principal indice est de trouver une bouteille en plastique fermée, à l’intérieur de laquelle il y a donc une certaine quantité d’air, coincé au-dessus d’une des roues (essentiellement les premiers).

La plupart du temps, cependant, vous n’êtes pas sûr de faire attention à l’état des roues avant de monter dans la voiture et de partir, sachant donc que votre voiture est en jeu vous pourriez y prêter plus d’attention.

Mais comment ça marche exactement?

On suppose qu’une fois la voiture démarrée et quelques mètres parcourus, le conducteur entendra un bruit très étrange, comme quelque chose casséet descendez pour vérifier l’état de votre moteur. Bien sûr, le propriétaire ne sait pas que c’est la bouteille, écrasé depuis le début de la marche de la voiture, et pressé, il pouvait laisser les clés près du volant ou de la porte ouverte.

Il suffit d’un instant au voleur, qui a soigneusement rôdé après avoir placé la bouteille, pour monter dans la voiture et s’élancer devant le regard incrédule du propriétaire.