Les vrais écouteurs sans fil Echo Buds d’Amazon avec Alexa viennent d’être réduits pour la toute première fois – .

À 130 $, les véritables écouteurs sans fil Echo Buds d’Amazon sont déjà une affaire assez solide. Ils ont un design meilleur et plus confortable que les AirPod à 159 $, plus ils ont Alexa! Ils n’ont jamais été mis en vente depuis leur première sortie, mais cela a changé dimanche grâce à une vente surprise. Dépêchez-vous et vous pouvez acheter ces nouveaux écouteurs pour seulement 89,99 $. C’est une remise de 31%, ce qui est assez énorme! Les AirPod sont également en vente en ce moment, mais ils sont loin d’être aussi bon marché que les têtes d’Amazon aujourd’hui.

Voici plus d’informations sur la page du produit:

Son immersif – Les haut-parleurs haut de gamme offrent un son net et dynamique. La technologie de réduction active du bruit Bose et la conception intra-auriculaire scellée limitent le bruit de fond.

Mains libres avec Alexa – Echo Buds fonctionne avec l’application Alexa pour diffuser de la musique, lire des livres audio Audible, passer des appels ou obtenir des itinéraires, il suffit de demander.

Accéder à d’autres assistants – Prend en charge l’accès à Siri ou Google Assistant à partir d’un appareil pris en charge: il vous suffit d’appuyer et de maintenir votre oreillette.

Batterie longue durée – Obtenez jusqu’à 5 heures de lecture de musique par charge, jusqu’à 2 heures avec une charge rapide de 15 minutes et jusqu’à 20 heures avec l’étui de chargement.

Ajustement personnalisable pour un meilleur son – 3 tailles d’embouts aident à former un joint intra-auriculaire confortable pour une écoute immersive.

Prêt pour l’exercice – Résistant à la transpiration avec un ajustement sûr qui est fait pour bouger avec vous.

Alexa devient toujours plus intelligente et ajoute de nouvelles compétences – Demandez un covoiturage, obtenez un entraînement guidé ou commandez un dîner, tout en mains libres.

Conçu pour protéger votre vie privée – Construit avec plusieurs couches de protections et de contrôles de confidentialité, y compris la possibilité de couper les micros avec l’application Alexa.

