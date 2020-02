Les vrais méchants de Spider-Man sont basés sur les animaux

Homme araignée a sans doute certains des ennemis les plus emblématiques de l’histoire de la bande dessinée. Du caméléon au docteur Octopus, une liste sérieusement étendue de méchants de Spider-Man grandit de façon voyous depuis ses débuts en 1962. Bien que Peter se soit mis aux pieds avec une variété de méchants uniques, il y a une chose que beaucoup de ses méchants ont en commun les uns avec les autres – et Peter lui-même: ils tirent tous leur identité des animaux (pas étonnant que Kraven le chasseur ait montré le désir de tous les chasser comme un gros gibier méchant.

Spider-Man, plus que tout autre super-héros de bande dessinée, est obligé de lutter contre les méchants canalisant ou idolâtrant les animaux … mais pourquoi? La réponse vient du scénario de 2001 qui mènera finalement à l’événement comique bouleversant le multivers appelé Spider-Verse. Dans ce conte, Peter a rencontré un homme nommé Ezekiel qui possédait des pouvoirs similaires à d’autres variantes de Spider-Man. Homme d’affaires prospère, Ezekiel a expliqué à Peter que ses pouvoirs ne lui avaient pas été accordés «par accident» comme il l’avait supposé. L’araignée qui a mordu Peter il y a des années l’avait fait volontairement, pour lui transmettre ses capacités avant sa mort. Ce passage de capacités a transformé Peter en Spider-Man … mais l’a également transformé en “totem”.

Un totem, explique-t-on finalement, est un pont entre l’homme et la bête, avec des propriétés des deux. Peter n’était pas le premier, et il n’est certainement pas le dernier. Il a finalement été révélé que ces pouvoirs similaires et leur passage d’un transporteur à l’autre remontent au début des temps – et Peter a combattu bon nombre d’entre eux dans sa carrière de super-héros.

Captain America a fini par se battre contre des méchants comme le baron Zemo et le crâne rouge, et jusqu’à récemment, les X-Men ont fait la guerre à Magneto. Thor, le dieu du tonnerre, a été contraint de lutter contre son frère Loki, dieu du mal pendant des éons. Un type attirera toujours un autre type similaire: des patriotes contre ceux de «l’autre côté», des mutants contre des mutants, des dieux contre les dieux. La même règle s’applique à Spider-Man et à sa liste de voyous, puisque Peter Parker a été attaqué et ennuyé par des “prétendants totémistes”, dont beaucoup ne réalisent probablement pas qu’ils font les enchères du destin dans le processus.

Vautours, scorpions, rhinocéros, chacals, chauves-souris, chats, poulpes et tout le reste, les méchants de Spider-Man ont été guidés par des pulsions et des événements hors de leur contrôle ou même de leur compréhension. Les conduisant à embrasser un animal (un totem) pour essayer de greffer le pouvoir de cette image sur leurs propres âmes et corps, ils ne sont encore que des prétendants. C’est Peter qui agit comme un vrai totem. Bien que ses coquins soient tous des prétendants, cela ne les empêche pas d’être attirés par lui. Les prétendants détestent la vraie chose, après tout. Ils peuvent ne pas reconnaître l’impulsion, mais cela les conduit à la haine et doit détruire ce qu’ils ne peuvent jamais être.

Qui savait la vraie raison pour laquelle les méchants animaux attaquaient Peter Parker n’était pas un manque d’originalité, mais les fondations d’un morceau massif de Homme araignée traditions?

