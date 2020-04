Les webcams augmentent leur demande, leurs prix et leurs dates de livraison

En raison de la mise en quarantaine et du confinement, nous avons vu un grand nombre d’entreprises se démener pour rendre possible le nouveau modèle de télétravail et d’accès à distance. Cependant, l’utilisation croissante des systèmes d’appel vidéo et de visioconférence a poussé de nombreux utilisateurs à acheter en vrac toutes sortes de webcams, provoquant une augmentation de jusqu’à 179% de la demande en seulement trois semaines.

Fini les attaques pour obtenir du papier toilette, pour faire place à l’achat massif d’ordinateurs et de périphériques. Malheureusement, comme on le voit également dans d’autres produits tels que les masques, cette augmentation de la demande entraîne une pénurie de produits et une augmentation notable des prix.

Par exemple, cet article de The Verge cite la webcam Logitech C270, une webcam HD de base qui coûte généralement environ 25 $ et qui coûte maintenant jusqu’à 178,90 $. Dans ce cas précis, pour le moment en Espagne, le site officiel de la marque et Amazon semblent continuer à maintenir leur prix d’origine, disponible pour 34,99 euros, bien que actuellement épuisé.

Cependant, cette différence semble devenir encore plus tangible dans les produits haut de gamme tels que Logitech C930e, qui a vu son prix passer de 130 $ à 318,90 $. Une scène qui loin de ne pas être émulée, est encore pire dans notre pays, où au lieu des 139 euros sur le site officiel, on trouve actuellement cette webcam disponible sur Amazon.es pour la modique somme de 368,85 euros.

Heureusement, la plupart de ces augmentations de prix sont réalisées par certains vendeurs indépendants, maintenant la normalité dans la plupart des principaux établissements de notre pays, y compris les grands distributeurs tels que PcComponentes, Media Markt, FNAC ou El Corte Inglés, entre autres. Bien sûr, chaque fois que nous recherchons un produit sur Amazon ou Ebay, cela vaudra la peine de vérifier d’abord votre prix officiel.