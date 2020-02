Les X-Men sont vénérés comme des DIEUX (de la manière la plus étrange)

Avertissement: SPOILERS pour Wolverine # 1

La relance des X-Men a fait des dieux des mutants, les dirigeants se déclarant fièrement au-dessus du reste de l’humanité. Mais maintenant qu’ils ont été témoins des disciples dévoués, dérangés et mortels qui voient les mutants comme des dieux RÉELS … ils peuvent vouloir changer d’avis,

Alors que des mutants du monde entier tentent de se rendre à Krakoa, la première véritable nation et société mutante, Carcajou se concentre sur le maintien de sa sûreté et de sa sécurité. Alors quand le mot se répand qu’un super médicament originaire de la nation insulaire est entré sur le marché noir, Logan rassemble une équipe et intervient. Tout en enquêtant à l’extérieur de Krakoa, ils se retrouvent face à face avec “L’Ordre de X”, un culte indiscipliné d’adorateurs mutants. Croire que les mutants sont des dieux et des moyens d’ascension, la façon dont ils adorent est … incroyablement bizarre et dérangeant.

Les fleurs trouvées sur Krakoa sont utilisées comme principale ressource économique du pays, certains pétales ayant de fortes propriétés médicinales comme des anticorps ou la capacité de guérir l’esprit. Lorsque Kitty Pryde, toujours en vie, découvre que certains de leurs envois ont disparu, elle fait venir Wolverine pour y jeter un œil. On a découvert qu’un groupe connu sous le nom de Flower Cartel crée une drogue de rue illégale extrêmement puissante connue sous le nom de “pollen”. Soi-disant, le pollen procure au consommateur une sensation exaltée, comme s’il était deux fois plus intelligent et fort que d’habitude. Wolverine trouve une piste possible en Russie et mobilise X-Force, comme Jean Gray et Domino pour n’en nommer que quelques-uns. Une fois téléportés à l’endroit possible, ils rencontrent l’Ordre de X.

Selon Wolverine # 1, l’Ordre de X est un culte qui croit que l’homo supérieur est le chemin vers un lieu d’existence plus élevé. Être en présence d’un mutant, c’est être dans l’ombre d’un dieu. Actuellement, ils n’ont aucun leadership, texte ou véritable pratique autre que d’adorer les mutants qu’ils trouvent. Beaucoup se rassemblent devant les passerelles du monde entier connectées à Krakoa, attendant et espérant qu’un mutant passe. Les rapports indiquent que beaucoup tomberont au sol et parleront en langues à la vue d’un mutant, tandis que d’autres essaieront de les toucher, dans l’espoir de gagner une partie de son essence ou de son pouvoir. Certains se déshabilleront même et espèrent que le mutant les aidera à avoir un enfant avec le gène X.

Les pires concepts qu’ils considèrent comme le culte sont la scarification, se marquant de la lettre “X” sur leur corps, ainsi que le désir le plus extrême de manger un mutant afin de gagner l’ascension. C’est quelque chose que l’équipe de Wolverine découvre assez rapidement, avec le culte essayant instantanément de consommer les mutants qui ont “miraculeusement” apparu devant eux. Non seulement cela, mais les membres du culte ont ingéré du pollen, qui a été acheté auprès d’associés du Flower Cartel, les transformant en monstres enragés avant de les brûler et de les tuer.

Bien que cette secte particulière de l’Ordre de X ne soit plus grâce au pollen, il sera intéressant de voir si d’autres groupes de l’Ordre apparaîtront plus tard dans les différentes bandes dessinées de X-Men. Pour l’instant, il semble que Wolverine vise le cartel des fleurs. Qu’il s’agisse d’un culte extrémiste ou d’un nouvel élément de drogue criminelle, il est continuellement fascinant de voir à quel point l’impact de l’émergence d’une nation indépendante de mutants a sur le reste du monde, et il semble que Wolverine soit en première ligne quelles qu’en soient les conséquences.

Wolverine # 1 est sur les étagères de la bande dessinée.

