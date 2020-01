Les X-Men tuent la mort dans l’univers de Marvel | .

Cet article contient des spoilers pour Valkyrie: Jane Foster # 7

La relance de Jonathan Hickman a vu la X Men conquérir la mort – mais en fait, ils la tuent. Au cœur de la relance des X-Men de Marvel se trouve une nouvelle capacité impressionnante; les X-Men ont appris à combiner la technologie Cerebro avec cinq mutants qui utilisent leurs pouvoirs en synergie pour créer et accélérer la croissance de clones. Cela permet aux X-Men de ressusciter systématiquement chaque mutant décédé. En termes philosophiques, ils opèrent dans un monde sans mort.

Dans l’univers Marvel, la mort est une force universelle qui s’est transformée en avatar cosmique. Bien-aimée de Thanos, la mort est une force de décomposition et de destruction, l’incarnation même de l’entropie. Reed Richards des Fantastic Four a suggéré que la mort est une partie naturelle de l’équilibre cosmique, et donc nécessaire et essentielle. Mais les derniers numéros de Valkyrie: Jane Foster ont suggéré que la mort était en train de mourir, révélant un nouvel avatar cosmique – la mort de la mort. En tant que nouvelle Valkyrie, Jane dirige une équipe de médecins de super-héros qui tentent de comprendre ce qui se passe.

Jane Foster est devenue la nouvelle Valkyrie, et elle tente désespérément de comprendre ce qui se passe. Dans Valkyrie: Jane Foster # 7 de cette semaine, elle affronte enfin la mort de la mort, et tout est expliqué. Il semble que la mort soit malade à cause de toutes les résurrections qui ont eu lieu dans l’univers Marvel – des résurrections qui se produisent maintenant à une échelle sans précédent. “Une porte verte s’ouvre,” observe la Mort de la mort “, et la mort n’a pas d’importance. Une capsule donne une nouvelle vie, et la mort n’a pas de sens.” Le vert fait référence à la couleur de la nation mutante de Krakoa, et la cosse aux récipients de confinement dans lesquels les clones de Krakoa se développent. Les X-Men tuent effectivement la mort.

En tant que Valkyrie, Jane Foster est placée dans la position sans précédent de faire le choix; la mort doit-elle rester une partie de l’univers? Elle est informée par sa propre expérience du cancer, et se rend compte qu’un univers sans mort ni pourriture, où les choses vivaient pour toujours mais se reproduisaient, où même les germes ne sont pas morts … “La fin de la mort”, se souvient Jane. “Je ne pense pas que ce soit la vie.” L’expérience de Jane lui permet à juste titre de comprendre que, dans l’univers Marvel, un monde sans mort se transforme en cancervers. Une telle réalité alternative a déjà été vue dans les bandes dessinées de Marvel, et loin d’être un lieu de paix, elle est devenue un cauchemar.

La mort survivra. Mais le nouveau statu quo peut-il perdurer? Il est maintenant clair que ce que font les X-Men a des ramifications cosmiques au-delà de tout ce que Charles Xavier aurait pu prédire. L’univers est venu dans un cheveu d’être transformé en Cancerverse, tout cela parce que les X-Men ont développé leur technologie de résurrection. Les répercussions du nouveau rêve de Xavier se propagent à travers l’univers – et il n’a absolument aucune idée de ce qu’il a mis en mouvement.

Valkyrie: Jane Foster # 1 est maintenant en vente chez Marvel Comics.

