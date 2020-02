Les Xiaomi Mi 10, 10 Pro et Xiaomi Mi 10T Pro auront le processeur Snapdragon 865

Avec le deuxième mois de l’année commencé, Xiaomi se prépare à commencer son cours de lancements dans quoi aux terminaux de haut de gamme fait référence. Dans cet esprit, les semaines à venir seront cruciales pour la firme chinoise, qui vise à révéler de gros paris axés sur le segment le plus premium du marché.

En ce sens, les principaux fleurons du panorama Android en 2020 monteront le processeur Qualcomm Snapdragon 865, présenté en décembre dernier et qui promet de très bons résultats dans les smartphones qui l’intègrent. Deux nouvelles informations désormais obtenues par les développeurs XDA nous permettent de confirmer quels produits Xiaomi Il aurait choisi de diriger son catalogue mobile dans les prochaines semaines.

Xiaomi Mi 10, Xiaomi Mi 10 Pro et Xiaomi Mi 10T Pro, les choisis

Les plus connus sont le couple qui devrait être présenté la semaine prochaine sur le territoire chinois et, quelques jours plus tard, au MWC 2020 pour le reste du monde. Ce sont bien sûr les Xiaomi Mi 10 et Xiaomi Mi 10 Pro, les rénovations de l’une des gammes les plus populaires de la marque qui promettent également d’intégrer Appareils photo 108 mégapixels, des écrans avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et d’autres spécifications pouvant inclure 16 Go de RAM ou 66 W de charge rapide.

Deux VUS authentiques qui ajouteraient également le Redmi K30 Pro, un terminal conçu pour succéder au Redmi K20 Pro et, sauf surprise, atteindraient les marchés en dehors de l’Asie comme Xiaomi Mi 10T Pro. Ce terminal, malgré le même processeur que le Xiaomi Mi 10 et le Xiaomi Mi 10 Pro, garderait son appareil photo à 64 mégapixels, en plus de faire un exercice de confinement sous d’autres aspects pour maintenir une distance avec les fleurons de le technologique

