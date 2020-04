L’ESA lance une application pour éviter les endroits bondés

L’Agence spatiale européenne (ESA), en collaboration avec la startup britannique Lanterne, a développé une application qui permet de pratiquer la distanciation sociale si nécessaire pour arrêter la propagation du coronavirus (COVID-19). Ceci, contrairement à la proposition d’Apple et de Google ou aux initiatives d’établissements d’enseignement comme le MIT, cherche à résoudre un problème différent mais aussi lié à la pandémie: éviter les endroits les plus fréquentés avant de les atteindre.

L’application, appelée Crowdless, utilise les données de Google Maps et de Google Adresses. Les deux services collectent des données anonymes à partir de téléphones portables et permettent de dessiner des cartes de densité de personnes à différents endroits. Ces données sont également combinées avec les informations fournies par les utilisateurs de l’application. Cela leur offre la possibilité de contribuer à la précision des données et de corroborer que le niveau de surpopulation correspond à ce qui est indiqué par l’application.

Avec les données proposées par l’application, Les utilisateurs peuvent découvrir à quel point le supermarché le plus proche est occupé à leur domicile, les rues qui se déplacent habituellement pour se rendre au travail et, par conséquent, recherchent des alternatives qui permettent de pratiquer l’éloignement social pour arrêter la propagation du coronavirus (COVID-19).

«Nous espérons que Crowdless peut aider les gens à pratiquer la distance sociale plus efficacement, à rester en sécurité et à freiner le taux d’infection de COVID-19. Notre engagement est également de veiller à ce que l’application reste 100% gratuite pour tous ceux qui souhaitent l’utiliser », a expliqué Yohan Iddawela, l’un des co-fondateurs de Lanterne, la startup derrière l’application.

Application Il est déjà disponible à la fois sur l’App Store et sur Google Play, afin que les utilisateurs d’appareils Android ainsi que les utilisateurs d’un produit avec iOS puissent désormais le télécharger.

Ce Ce n’est pas la seule initiative qui naît dans le secteur technologique dans le but de faciliter la distanciation sociale et de contenir le coronavirus (COVID-19). Récemment, Apple et Google ont annoncé le lancement d’un système commun compatible avec iOS et Android qui permet, de manière simple et en préservant la vie privée des personnes, de savoir si quelqu’un a été en contact ou à très courte distance d’une personne souffrant de coronavirus.

Ce système utilise la connectivité Bluetooth, utilise des identifiants privés et sera mis en œuvre sur les appareils Android et les produits iOS au cours des prochaines semaines. Cependant, chaque région du monde devra développer une application utilisant ce système et permettant l’identification précoce d’éventuelles infections à coronavirus.

