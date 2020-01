L’ESA, qui exécute l’E3, commente sur PlayStation Skipping The Show

Sony a annoncé qu’il n’assisterait pas à l’E3 2020, sautant le spectacle pour une deuxième année consécutive. Avec la PlayStation 5 à l’horizon, Sony a choisi de ne pas utiliser E3 pour dévoiler sa machine ou montrer les prochains jeux du système.

Désormais, la Entertainment Software Association (ESA), qui organise et gère l’E3 chaque année, a publié une brève déclaration promettant que le spectacle restera passionnant et important, malgré l’absence de Sony et de PlayStation. Le message est clair: attendez-vous à un E3 similaire à ce que vous avez vu les années précédentes, malgré l’absence de Sony.

Voici la déclaration dans son intégralité:

“L’E3 est un événement emblématique célébrant l’industrie du jeu vidéo et mettant en vedette les personnes, les marques et les innovations redéfinissant le divertissement aimé par des milliards de personnes à travers le monde. L’E3 2020 sera un salon passionnant et énergique présentant de nouvelles expériences, partenaires, espaces d’exposants, activations et une programmation qui divertira les nouveaux et les vétérans. L’intérêt des exposants pour nos nouvelles activations attire l’attention des marques qui considèrent l’E3 comme une opportunité clé de se connecter avec les fans de jeux vidéo du monde entier. “

2019 a vu un E3 rocheux, avec beaucoup d’annonces divulguées à l’avance et une importante violation de données exposant les détails personnels de nombreux participants.

L’E3 2020 ouvrira le 9 juin et se poursuivra jusqu’au 11 juin.

