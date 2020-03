L’Espagne a déjà son application gratuite au niveau coréen contre le Covid-19

Open Coronavirus est disponible et librement accessible pour le gouvernement, dans ce cas de l’Espagne – bien qu’il soit disponible en plusieurs langues – pour utiliser une application développée pour contrôler et mettre fin à la crise de la pandémie de coronavirus. Derrière cette proposition, la chercheuse clinique Aurelia Bustos et une longue liste de développeurs qui se sont prêtés à créer une application qui fonctionne. “Lorsque toute cette contagion a commencé, nous avons vu que la question de la quarantaine allait être nécessaire. Nous avons également vu qu’elle est totalement insoutenable avec le maintien de l’économie, alors nous avons cherché une solution qui avait déjà fonctionné dans d’autres pays et nous l’avons adaptée” à notre culture “, explique Aurelia à Hipertextual.

Un système open source qui propose une solution beaucoup plus radicale que celles déjà utilisées à Madrid – après le lancement de Díaz Ayuso avec l’aide du secteur technologique -, mais qui s’appuie sur les succès enregistrés en Corée avec ses applications de contrôle respectives les infections Avec seulement 9 780 personnes infectées et 162 décédées, la Corée est l’un des rares pays à pouvoir dire qu’elle fait face aux effets d’une pandémie qui a paralysé le monde.

Ils n’ont frappé à la porte d’aucun politicien et ils sont déjà en avance pour préciser que cela ne répond à aucune couleur de parti

Votre mot de passe? Utilisation de tests massifs et contrôle strict de la circulation des populations en revoyant leur géolocalisation, ce qui permettrait de retracer tous leurs mouvements en cas de test positif du COVID-19. Pour tous? Ceci est la clé, La conception modulaire de l’application propose que les contrôles de géolocalisation (ainsi que d’autres variables selon les besoins) soient optionnels. –Bien que recommandé dans certaines variables– et qu’il soit toujours sous le consentement des utilisateurs.

“Si nous mettons continuellement en jeu la confidentialité et la limitation des mouvements, je pense que cela tomberait du côté du mouvement. Je suis rationnel avec çaCela ne violerait aucune réglementation et le contrôle ne serait que temporaire jusqu’à la libération du vaccin; si plus tard les autorités veulent utiliser plus de modules de contrôle, elles peuvent déjà s’organiser comme elles le souhaitent “, fait valoir Aurelia. Ce système, ajoutent-ils, permettrait un contrôle discriminatoire de la population et un retour à la normalité avec moins de risque d’une nouvelle vague de les infections

Ils n’ont frappé à la porte d’aucun politicien, et ils vont déjà préciser que cela ne répond à aucune couleur de fête, mais ils ont mis le système au service de l’administration par le biais de l’Institut de santé Carlos III; en plus de présenter au hackathon appelé par Facebook.

Un système à trois temps basé sur des tests de masse

Open Coronavirus est basé sur les modèles de réussite enregistrés en Corée, où détection précoce des cas Cela a signifié une ligne de différence pour les stratégies de pays comme l’Italie ou l’Espagne.

D’une part, il propose une application pour les citoyens – similaire à ceux qui ont été développés par différents secteurs, mais avec un suivi plus exhaustif -. Cette section contient tout le nécessaire pour que les utilisateurs effectuent un auto-test des symptômes et le rendez-vous ultérieur pour effectuer un test médical du COVID-19.

Ce premier point part du principe que le succès d’Open Coronavirus dépend de la capacité de l’État à effectuer des tests massifs – S’il est possible pour l’ensemble de la population, qu’elle présente ou non des symptômes – d’isoler les personnes infectées le plus tôt possible, principalement parce qu’entre 50% et 70% des personnes infectées ne présentent pas de symptômes, mais elles sont des sources potentielles d’infection. Les rendez-vous, explique le document, seraient pris en dehors des hôpitaux afin de ne pas saturer les installations.

Comment résoudre le grave problème de la fourniture de preuves? D’une part, et ici Aurelia s’aventure d’un point de vue personnel, elle mettrait les secteurs essentiels – tels que le personnel médical – et les groupes à risque en première ligne. Ensuite, le reste de la population viendrait, et peut-être un intérêt pour l’entreprise privée – en les payant à leurs employés – pour permettre la libre circulation de la main-d’œuvre non essentielle. En tout cas, précise-t-il, ce serait une question de temps.

Le résultat est que personne sans étiquette exempte de coronavirus n’aurait la possibilité de conduire dans la rue.

Ce système, qui part de l’idée de la Corée, a déjà été testé en petites dimensions dans certaines régions comme l’Italie. L’immunologue Sergio Romagnani a effectué des tests sur tous les habitants d’une municipalité de Venise. Il a ainsi réussi à isoler les infectés et à contrôler la pandémie dans sa région.

Toutes ces informations iraient à un système de données centralisé, géré par le gouvernement et les systèmes de santé pour surveiller les zones d’influence, alerter sur les principales sources d’infection, contrôler les quarantaines et les demandes de tests, en plus de gérer leur expédition.

Enfin, le dernier mécanisme d’application serait axé sur les autorités – la police et d’autres agences de surveillance – à contrôler l’identification des citoyens et analyser les permis de mobilité et les fiches d’état de santé. Seuls ceux disposant des permis autorisés par la demande – c’est-à-dire 100% sains – pourront circuler dans la rue. Et c’est là que les doutes viennent.

Un pas de plus pour un succès total: Open Coronavirus serait obligatoire et avec un contrôle GPS strict

L’un des points importants de la demande, et basé sur le modèle sud-coréen – le même que beaucoup ont défendu comme un succès – est l’utilisation obligatoire de l’application par les citoyens. Ici, le doute sur le fossé technologique se pose, pour lequel ils soulignent que cela ne devrait pas être beaucoup plus compliqué que l’utilisation de WhatsApp dans les groupes les plus vulnérables, tels que les personnes âgées.

“La demande du citoyen doit être obligatoire afin qu’en plus du DNI vous devez présenter aux autorités votre code QR où votre état est identifié au SARS-CoV-2”, cite la documentation fournie par ses créateurs sur GitHub. De plus, ajoutent-ils, “le système doit être intégré aux systèmes de santé centraux des communautés”.

Fonctionnant comme un système de couleurs strictes et nécessaire pour circuler dans la ville, seuls ceux qui ont une étiquette verte (via un code QR) pourront transiter dans les rues. La base du modèle coréen qui, entre autres questions, défend l’idée que il n’est pas nécessaire de paralyser l’économie si les contrôles sont complets. Les personnes non enregistrées, jaunes (en raison du statut de quarantaine) ou rouges (infectées) devront se rendre à leur domicile ou à leur centre de santé.

Comment permettre cela? L’une des bases du système est le contrôle strict des personnes ou des groupes, également par géolocalisation “pour suivre leur évolution et, en même temps, garantir qu’ils respectent l’ordre de rester à la maison, en quarantaine et en isolement les jours prévus ” Compte tenu des nouveaux points positifs, Open Coronavirus se connecterait aux serveurs et établirait des mesures de mise en quarantaine et de distanciation sociale pour ceux connus pour être des contacts possibles en raison de leur historique de localisation. Il aurait également la capacité d’alerter les utilisateurs “selon l’endroit où ils utilisent le GPS, le risque d’être infecté et selon le groupe de risque auquel appartient l’utilisateur, ils recevront des recommandations spécifiques”. Cela nécessiterait un contrôle millimétrique des mouvements de tous les citoyens du pays.

Dans cette situation, ils sont brusques: il pourrait également fonctionner avec des groupes ou des systèmes de triangulation via les opérateurs, sans avoir besoin des données de mouvement 100% du temps.

Source: Oxford University / Big Data Institute http://www.ox.ac.uk/news/2020-03-17-infectious-disease-experts-provide-evidence-coronavirus-mobile-app-instant-contact

Un enjeu très sensible dans une application qui va plus loin dans une société qui craint au quotidien les fuites et le contrôle de ses données. L’utilisation obligatoire de l’application serait de mettre toutes les informations à la disposition de l’État.

En ce sens, et dans les termes juridiques de la documentation, ils déclarent que l’utilisation de l’application serait conforme à la loi sur la protection des données Quant au stockage, à la garde et à l’obligation de demander à l’utilisateur son consentement à l’utilisation des données. Même avec tout, ajoutent-ils, “Le RGPD contient également des exceptions à la nécessité d’obtenir un consentement préalable au traitement des données, en cas d’épidémie ou de protection de la santé des personnes fondée sur l’intérêt général, qui est la situation dans laquelle nous nous trouvons “, car selon l’AEPD, Les réglementations relatives à la protection des données ne doivent pas être utilisées pour entraver ou limiter l’efficacité des mesures adoptées par ces autorités dans la lutte contre la pandémie.

Cependant, il existe une option plus radicale qu’ils proposent également sur la base des recherches d’une équipe d’experts en recherche médicale de l’Université d’Oxford, qui a préparé le document justificatif pour démontrer la faisabilité de créer une application de suivi mobile comme moyen de mettre fin avec l’épidémie. Toujours avec les considérations éthiques pertinentes, cite l’article, l’étude défend cela – en tenant compte de la situation actuelle – Les modèles de confinement traditionnels sont très lents dans une société comme celle d’aujourd’hui.

La longue controverse des demandes en Espagne

Open Coronavirus n’est pas, loin s’en faut, la seule application disponible en Espagne. Mais oui celui qui est allé plus loin avec sa proposition de géolocalisation et son utilisation obligatoire. Deux problèmes qui ont provoqué des tensions en Espagne ces derniers jours.

L’un des premiers à être mis au jour est venu de la main de la Communauté de Madrid. Isabel Díaz Ayuso a fait appel au collectif technologique de la capitale pour créer un système de contrôle volontaire pour lutter contre COVID-19.

Sánchez a annoncé la création de cette mesure pour, entre autres, vérifier les mouvements de population

L’objectif de Coronamadrid, lancé pendant la première semaine et l’internement à Madrid, était de fournir aux citoyens un système d’auto-évaluation de la maladie et de pouvoir décongestionner les téléphones et les centres de soins primaires. En plus d’offrir des informations actualisées, en l’occurrence à la Communauté de Madrid, sur la situation de la pandémie dans leur ville.

La demande a été menée par une collaboration entre Miguel Arias, directeur mondial de l’entrepreneuriat chez Telefónica, Federico López de Ferrovial et avec la collaboration de Google, Goggo Network (fondé par Martín Varsavsky), Carto, ForceManager ou Mendesaltaren. C’est précisément cette union de groupes privés qui a suscité des doutes sur certains points de la candidature. L’une des forces du système reposait sur la fourniture d’informations, notamment données personnelles et de géolocalisation des personnes enregistrées dans le système. Bien que les termes juridiques indiquent clairement que ces données relèveraient de la seule responsabilité de l’administration, l’ombre du doute était sur la proposition au cours des premiers jours du lancement.

La réalité est qu’après Madrid est venue celle de la Catalogne et du Pays Basque. La création d’une application communautaire avait-elle du sens en période de crise nationale? À ce stade, l’exécutif de Pedro Sánchez a également travaillé à l’unification de cette mesure, exhortant à la création d’un système de contrôle de la pandémie en Espagne. Selon Vozpopuli, Madrid aurait cédé son système au gouvernement central.

Avec quelques modifications dans la politique de données et de sécurité, l’application serait prête dans les prochains jours pour toutes les communautés autonomes; et ainsi centraliser les données.

Juste à temps pour se conformer à l’une des publications de la BOE du 28 mars, dans laquelle le Sánchez a annoncé précisément la création de cette mesure pour, entre autres, vérifier les mouvements de population en cas de contagion. Une mesure qui a éveillé les soupçons dès les premiers instants avant la possibilité que le gouvernement approuve une mesure de contrôle des mouvements de ses citoyens. Une question qui a été considérée comme une violation des droits numériques des Espagnols par certains secteurs, puis démentie par les experts en la matière dans des déclarations à Hipertextual.