“L’Espagne applaudit Google sans se soucier des données”

En 2006, Simona Levi a publié une vidéo sur YouTube dans laquelle elle parlait de La Caixa. Peu de temps après, la plateforme a supprimé le contenu car la banque avait invoqué des raisons de copyright. Selon Levi, les raisons étaient fausses et c’était une stratégie pour combattre les critiques contre la fondation bancaire. “Là, j’ai réalisé qu’Internet peut facilement être censuré et j’ai commencé des recherches sur le problème.”

Deux ans plus tard, le militant a fondé XNet, une plateforme pour protéger les droits numériques et la démocratie sur le web. Mais il a également plusieurs jeux derrière lui. En tant que dramaturge, elle a dirigé Advanced Realities, sur la participation des citoyens et Devenir banquier – Cartes noires: tout ce qu’ils voulaient vous cacher.

Ce dernier, plein d’humour noir, est venu dans certaines chambres en Espagne après que Levi et le militant Sergio Salgado ont mis en lumière les e-mails de Miguel Blesa et les cartes “ noires ” pour lesquelles les dirigeants de Caja Madrid ont obtenu des fonds financiers pour usage privé sans payer d’impôts au Trésor.

Le militant, dramaturge et «révélateur» de cas de corruption discute avec Hypertextual de l’état des droits numériques dans le pays et des défis du nouveau gouvernement.

Quels ont été les principaux problèmes des lois numériques en Espagne?

Il y a un récit institutionnel généralisé très technophile car Internet est traité comme une chose dangereuse. De plus, les compétences en matière numérique sont très peu nombreuses et de nombreux responsables politiques oublient la philosophie Internet, cette idée de démocratie distribuée et de transparence par défaut.

Le problème est que la culture numérique n’est pas considérée comme le point de départ de la législation, ce qui crée des lois superficielles et nuisibles sur les droits fondamentaux. D’une part, nous avons tendance à légiférer en utilisant la censure préventive, que nous comparons toujours à l’Inquisition lors de l’invention de l’imprimerie. L’autre pratique consiste à applaudir les grandes technologies comme Google sans se soucier d’un problème de perte de contrôle des données personnelles. Les lois vont d’un extrême à l’autre et oublient qu’Internet est une philosophie qui contribue à améliorer la démocratie.

Levi pendant 15-M / Wikipedia

Dans quel secteur pensez-vous que le changement devrait commencer à améliorer les lois numériques?

Dans beaucoup. Un seul exemple: le domaine de l’éducation. Imaginez que le cours de littérature vous ait été donné par le relieur et l’exorciste. C’est ce qui se passe dans le domaine de la formation numérique. La formation numérique dans le système éducatif se fait avec des cours dispensés par un technicien, qui serait le relieur, et un policier, l’exorciste. Il est bon de savoir comment créer un livre et d’avoir peur de l’Antéchrist, mais oubliez la merveilleuse culture d’Internet, la partie la plus humaine et la plus importante pour la démocratie.

De plus, tout le système éducatif espagnol est entre les mains de Google, car il est entré dans les écoles gratuitement et les administrations pensent que c’est parfait, elles ne se demandent pas ce que ce service signifie est gratuit. C’est le genre d’incompétence que nous critiquons.

Comment avez-vous reçu la nomination de Carme Artigas au poste de secrétaire d’État à la numérisation et à l’intelligence artificielle?

Nous espérons que Artigas a été choisie, nous ne la connaissons pas mais nous avons l’impression que, pour une fois, c’est une personne qui connaît le monde numérique de l’intérieur. Il semble que la politique ait finalement mis quelqu’un dans le numérique qui sait de quoi il parle.

Il est possible qu’une bonne fenêtre d’opportunités pour les droits numériques s’ouvre avec le nouveau gouvernement, au-delà de son idéologie. C’est la première fois que les questions numériques sont abordées dans un programme dans une perspective qui dépasse le sujet du droit d’auteur. Ce peut être un écran de fumée, mais j’espère que non. Nous sommes prêts à apporter notre aide dans tout ce que nous pouvons et nous surveillerons également que les politiques ne portent pas atteinte aux droits fondamentaux dans l’environnement numérique. Nous voulons commencer la danse pour voir comment elle progresse.

Selon vous, quelle devrait être la première étape franchie par le nouveau gouvernement dans le domaine numérique?

Ils doivent mettre la technoculture au centre du discours. Vous devez également faire face aux dangers, mais ceux-ci ne devraient pas être le centre d’attention. Changer ce récit est essentiel pour défendre la liberté d’expression sur Internet, qui est attaqué avec l’excuse de fausses nouvelles ou de discours de haine, entre autres.

Dans le livre #Fake You: fausses nouvelles et désinformation – monopoles de désinformation

et les restrictions à la liberté d’expression, nous expliquons que la ligne législative de l’Union européenne concernant les fausses nouvelles n’est pas correcte. Si vous blâmez des entreprises technologiques comme Facebook, ces plateformes privées appliquent une censure préventive. Ce que nous défendons, c’est que les grands producteurs de fausses nouvelles ne sont pas les gens, mais les partis et les institutions qui peuvent financer la viralisation de la désinformation. Nous pouvons tous être des menteurs mais si nous n’avons pas l’argent pour viraliser nos mensonges, ils ne changent pas le cours de l’histoire. Par conséquent, ce qui doit être réglementé n’est pas la liberté d’expression sur Internet, mais les grands producteurs, qui mettent de l’argent pour publier certaines informations, sont réglementés afin qu’ils ne puissent pas désinformer la population.

Depuis Xnet, vous venez de lancer un outil pour contrôler les actions du Congrès. Qu’est-ce que c’est et qu’est-ce qui vous a motivé à démarrer ce projet?

En tant que militants, nous avons toujours le problème que nous devons anticiper ce que le gouvernement et le Congrès feront. Dans la plupart des cas, les politiciens n’aiment pas avoir l’air mauvais et une fois qu’ils ont exprimé quelque chose dans une loi et l’ont rendu public, leur fierté les empêche de réaliser quand ils ont tort. C’est pourquoi nous devons anticiper, car si nous pouvons voir à temps ce qui se fait, il est plus facile pour les partis politiques et les gouvernements de réaliser qu’il y a une erreur. Surtout en matière numérique, où ils ont très peu de personnes compétentes et beaucoup de personnes se serrant la main sans avoir de compétences.

À partir du site Web, nous ne pouvons pas accéder en tant que citoyens aux lois qui sont discutées au Congrès?

Lorsque vous entrez sur le site du Congrès, il n’y a pas de moteur de recherche, c’est un drame. Vous ne pouvez rechercher la loi que par son titre. Par exemple, la loi SINDE faisait partie de la loi de l’économie durable, et vous ne pouviez la rechercher que sous ce nom. Comment allez-vous savoir?

Nous étions à la recherche d’une solution et nous avons trouvé TIPI Citizen, qui avait créé un outil informatique développé avec un logiciel libre qui surveille et commande en temps réel l’activité parlementaire par rapport à certains thèmes spécifiques. Nous les avons aidés à créer la catégorie de la démocratie et des droits numériques, nous avons créé un dictionnaire pour nous faire savoir s’il y a des termes dans une loi qui sont de notre compétence.

C’est frustrant car ces échecs sur le site du Congrès existent depuis longtemps et lorsque le concours a été lancé pour renouveler la page, les mêmes problèmes se répètent et nous dépensons à nouveau l’argent public sur quelque chose qui ne fonctionne pas.

Pensez-vous que les Espagnols connaissent nos droits numériques?

Beaucoup ne le savent pas, mais ce n’est pas seulement un problème des Espagnols, c’est en général. Cependant, chaque jour, nous en sommes un peu plus conscients. C’est pourquoi les gouvernements réagissent, je ne pense pas que les gouvernements passent avant la citoyenneté. Ce sont les gens qui commencent à s’inquiéter des droits numériques et les politiciens doivent se rattraper. C’est un compromis.