Auteur: Alba Asenjo

L’Espagne est le deuxième pays au monde qui a perdu le plus de vols à cause du coronavirus, Selon la société d’analyse des données de vol OAG Aviation Worldwide. L’Espagne a enregistré une baisse de 95% de ses vols en avril par rapport au même mois l’an dernier, seulement dépassé par Singapour, qui a perdu 97%.

Ils sont suivis par Hong Kong, l’Allemagne et le Royaume-Uni, tous avec des baisses supérieures à 93%, comme le montre le tableau suivant.

En outre, le rapport souligne que les compagnies aériennes ont réduit leur capacité internationale à 85%Autrement dit, un demi-million de sièges par semaine, contre 5,9 millions environ avant la pandémie de coronavirus.

“Et il n’y a pas beaucoup plus de capacités internationales qui peuvent tomber dans le monde”, a écrit l’analyste du BVG, John Grant.

Au moins une forte capacité intérieure a contribué à atténuer les baisses dans des pays comme les États-Unis, le Japon et l’Indonésie, selon l’expert, ajoutant que 9 sièges sur 10 prévus pour cette semaine seront sur des vols intérieurs.

La capacité totale des vols internationaux et domestiques il a chuté de plus de 70% depuis janvier, et pourrait continuer de baisser beaucoup plus la semaine prochaine, car davantage d’annulations sont attendues des plus grandes compagnies aériennes.

Les entreprises du secteur avertissent depuis des semaines que la situation économique difficile dans laquelle cette situation les place, dans laquelle leur boîte ne leur permettra pas de survivre plus de deux mois, en moyenne, sans aide financière des gouvernements, et que sa faillite aurait un impact énorme sur le secteur du tourisme, qui est le principal moteur économique de l’Espagne.

Pour cette raison, le gouvernement des États-Unis a annoncé un accord de sauvetage avec les principales compagnies aériennes de passagers du pays pour atténuer les pertes résultant de la situation économique générée par la pandémie de coronavirus, qui atteindra 25 000 millions de dollars.

Pour l’instant, les grandes compagnies aériennes du monde entier ils présentent déjà deux ERTE distincts en raison du coronavirus en même temps qu’ils enregistrent de grandes pertes extraordinaires dans leurs comptes et essaient de ne pas rembourser les billets des vols annulés aux voyageurs, ce qui aurait également un impact significatif sur leurs caissiers et qui ajouterait aux autres coûts qu’ils doivent suivre en supposant que même si leurs avions ne volent pas.

Dans le même sens, l’Association du transport aérien international (IATA) a averti que la moitié de son entreprise disparaîtra en raison de la crise des coronavirus: Prévoit une baisse de 55% du chiffre d’affaires des entreprises du secteur cette année par rapport à 2019, tandis que le trafic baissera de 48%.

Cette crise affecte non seulement les compagnies aériennes, mais aussi d’autres sociétés, des marques de luxe aux boissons alcoolisées, entre autres personnes dépendantes de l’aéroport en franchise de droits.

En outre, il est également le centre du débat sur la façon de revenir progressivement à la normaleDans ce sens, certaines compagnies aériennes ont commencé à éliminer les sièges centraux, de sorte que le prix des billets pourrait monter en flèche.

