L’Espagne soumettra en mai la bande 700 MHz pour déployer la 5G

Le ministère des Affaires économiques et de la Transformation numérique, par l’intermédiaire du troisième vice-président et ministre Nadia Calviño, a annoncé que en mai, ils soumissionneront la bande 700 MHz, comme permettra de déployer le réseau 5G en Espagne d’une manière massive. Comme ils l’ont expliqué (via La Vanguardia), Son intention est de conclure l’ensemble du processus au plus tard le 30 juin, respectant ainsi les réglementations établies par l’Union européenne.

La télévision numérique terrestre (TNT) doit libérer le spectre avant le 30 juin

Actuellement, La bande 700 MHz est sous le contrôle de la Télévision Numérique Terrestre (TNT), ils devront donc libérer complètement le spectre afin de faire de la place aux nouvelles technologies. Le processus a commencé à partir de l’été de l’année précédente et, il y a quelques jours, ce mouvement a commencé à se refléter dans l’arrêt des émissions dans diverses régions du pays.

Calviño a également ajouté qu’ils conféreront bientôt les projets pilotes 5G du deuxième appel. Selon leur déclaration devant la Chambre, il y a un total de 8 propositions de “très large portée”. L’Espagne devrait être l’un des territoires de l’UE qui effectue plus de tests 5G avant de terminer le déploiement. Certains des premiers avantages du réseau se refléteront dans les testeurs numériques pour l’industrie textile, l’accès biométrique pour le train ou une plus grande autonomie dans les drones et les robots spécialisés dans les soins médicaux, entre autres.

Depuis lors, La sécurité sera un enjeu clé dans l’expansion de la 5G, tant en Espagne que dans d’autres pays européens; le ministère des affaires économiques et de la transformation numérique travaille dans un nouvelle réglementation pour réguler le réseau, mais en tenant compte des recommandations et obligations établies à partir de la Belgique.

Bien que l’Union européenne n’ait pas l’intention de bloquer l’utilisation des technologies Huawei dans le réseau 5G, certains pays et opérateurs ont choisi de se passer des équipements du constructeur asiatique au cœur de son infrastructure. Dans le cas spécifique de l’Espagne, Telefónica a été la première à faire un pas en avant pour retirer l’équipement Huawei en décembre dernier. Vodafone, pour sa part, fera de même au Royaume-Uni; Cela a été annoncé il y a à peine une semaine.

